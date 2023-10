El mecanismo de exportación al Brasil de la energía de Yacyretá

1. ¿Se exporta o no la energía de Yacyretá al Brasil?

Sí, es utilizada por el método SWAP para cualquier tipo de contrato de comercialización (exportación) entre el Mercado Eléctrico Argentino con el Mercado Brasilero, sin importar qué generador del territorio argentino respalde el contrato. Durante mi administración en la dirección técnica de la Entidad Binacional Yacyretá entre los años 2018 y 2021, realizamos en la Central Hidroeléctrica un estudio eléctrico con profesionales especialistas paraguayos. Encontramos que efectivamente la energía que la Argentina exporta al Brasil es la generada en la Central Hidroeléctrica, incluyendo nuestra cesión de energía.

De los estudios que fueron informados a la Dirección de Margen Derecha se nota que desde el año 2000, cuando inauguraron la línea Rincón (Arg) - Garabí (Br) -obra realizada con capital brasilero- que costó 380 millones de dólares y atraviesa el norte correntino uniendo la Central Yacyretá con la represa brasileña de Itá, tuvo como base estudios eléctricos para el intercambio de la energía de Yacyretá al sistema brasilero adjudicada al Power Technologies Inc. (PTI).

Dichos estudios eléctricos fueron direccionados para dicha exportación y fueron pagados por la EBY de acuerdo a la Resolución del Comité Ejecutivo Nº 2968/96, que hemos localizado. Desde el año 2000, se usaron para exportar al Brasil la energía de Yacyretá que se entrega en el Nodo Rincón Santa María, que queda a unos cuatro kilómetros aproximadamente de la Central Hidroeléctrica y denominada en el Sistema Argentino como “Nodo de exportación internacional”.

En esa época presentaron el eslogan utilizado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista de electricidad (Cammesa), controlado por el gobierno argentino que decía: “Independientemente de qué generador respalde el contrato de exportación de energía eléctrica, Yacyretá proveerá la energía necesaria al Brasil”. De esa manera el gobierno argentino, a través de Cammesa, administró las exportaciones de potencia y energía asociada al Brasil y Uruguay, utilizando a la Central Yacyretá, y obteniendo de esa manera ganancias de miles de millones de dólares a la fecha.

2. ¿Cómo se realiza esta exportación de energía de Yacyretá al Brasil?

Los nodos de interconexión poseen medidores de potencia activa que son direccionales. Es decir, define como positivo una dirección de la energía (exportación) y negativo (importación), si la energía realiza un movimiento en dirección inversa, por eso en los registros horarios del flujo de potencia activa se puede identificar perfectamente la dirección del flujo de potencia activa desde el generador a la carga.

Recordemos que la energía activa derivada de la potencia activa es la que consume el cliente. Un ejemplo para comprender: Esto es similar al caso del medidor de una residencia que registra cuánta energía activa consumiste mensualmente y que debe pagar a la ANDE. Ese medidor continuamente registra la energía que se transfiere en dirección a tu residencia, por lo que se puede identificar que la energía que llegó en tu residencia se obtuvo de las líneas de distribución de la ANDE.

De manera similar, los medidores están instalados en los nodos de la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, en la estación Rincón Santa María (donde la CHY suministra a la Argentina el 93% de la energía que genera -43% cedida por Paraguay-) y la estación Garabí, que es el nodo de exportación situada en la frontera entre Argentina y Brasil. Según los registros del Sector Operaciones que disponemos, se puede observar que gran parte de la potencia que llega a Garabí es de Yacyretá.

Hemos observado que la modalidad de exportación o transacciones realizadas son comerciales o de compensación, en ambos casos son beneficios económicos de miles de millones de dólares para la Argentina a espaldas del Paraguay.

La comercialización se realiza con el método SWAP, es decir, un Agente Generador del Mercado Eléctrico Argentino realiza en los papeles el contrato de la exportación con Brasil independientemente de en qué lugar físico se encuentre esa Central, en territorio de la Argentina que declara la potencia firme y energía asociada a disponer.

Por ejemplo, si la Central Güemes, que se encuentra en Salta, declara la exportación al Brasil, dispone su energía generada en su zona para cubrir en el sistema argentino, pero en la práctica Yacyretá es la que suministra físicamente dicha potencia a Garabí (Brasil). De esta manera, el más beneficiado de este método es la Argentina.

3. ¿A qué precios comercializan la energía de Yacyretá?

Los precios de comercialización varían entre US$ 70 a US$ 400 aproximadamente, dependiendo de los precios del mercado. En Yacyretá, la tarifa está en promedio US$ 40, según la Nota Reversal de 1992 (NR92) que no fue aprobada por nuestro Congreso Nacional y que se lleva irregularmente en la EBY. Es una tarifa derivada de unos estados contables no confiables. Hasta ahora todos los sistemas de automatismos instalados en los sistemas de la Central Yacyretá fueron configurados para la exportación al Brasil, por eso hay dificultad de ANDE de tener una configuración adecuada para la interconexión sincronizada en 500 kV de la Central Yacyretá con la Central Itaipú que es la configuración más importante y conveniente para el sistema eléctrico paraguayo y que provocó una serie de obras de infraestructura para optimizar el sistema.

4. ¿Qué puede hacer al respecto el Gobierno paraguayo?

Se debe hacer lo mismo que hacen los argentinos. Admiro el coraje del señor presidente de la República, Santiago Peña, de defender nuestra soberanía; por eso, desde mi punto de vista profesional y la experiencia que tengo, es correcta la decisión de hacer inmediatamente la disposición libre de la energía de Yacyretá, retirar el 50% de la producción, pero debe ser por buen tiempo para que se tenga el impacto deseado. Con esta medida es muy difícil que Argentina vuelva a exportar energía al Brasil. Esto no requiere permiso del lado argentino, sino una simple comunicación para la programación correspondiente.

Por eso no es necesario realizar conflictos por lo que ellos hacen, pero por isonomía podemos hacer lo mismo con la energía que nos corresponde y también realizar las transacciones energéticas con Brasil, que paga en tiempo y forma.

Estos son los problemas que tenemos actualmente y por eso que la Argentina aplica siempre el statu quo del arreglo financiero en Yacyretá, para seguir beneficiándose de nuestros excedentes energéticos y nosotros seguir siendo relegados.

La dificultad que tiene la ANDE para retirar el 100% de la energía que nos corresponde es la tarifa a la que nos someten de facto los argentinos. ANDE ahora solo paga 22,3 US$/MWh la energía a Yacyretá, pero los argentinos le anotan como cuenta a pagar la diferencia que resulta de la aplicación de la NR92.

Con un decreto, el gobierno paraguayo puede liberar a la ANDE de esta situación y hacerlo viable económicamente, similar a lo realizado por Argentina. Retirando la energía que corresponde al Paraguay, la usamos para consumo interno, y así podemos utilizar nuestra energía para contratos de potencia con los potables inversores ya que, además, dispondremos que los excedentes de energías se negocien con Brasil por el método SWAP para una mayor y beneficiosa transacción de exportación.

En resumen, aplicaríamos nuestro derecho preferente de adquisición contemplado en el Tratado de Yacyretá para crear fuentes de trabajo y desarrollo económico.

Isonomía

Por isonomía podemos hacer lo mismo con la energía que nos corresponde y también realizar las transacciones energéticas con Brasil.