Vertimiento: mucho más que un atractivo turístico

Sin embargo, mientras que ese vertimiento puede ser un gran atractivo turístico, en contrapartida se debe señalar que en él existe un vertimiento turbinable (parte de la afluencia de agua con la que se puede producir energía) que se puede aprovechar mucho mejor.

Recomendaciones emitidas por el Consejo de Administración de Itaipú desde el 2020, justamente como acciones para mitigar impactos ambientales adversos en el futuro, fueron el aumento de la capacidad instalada con otras fuentes renovables como la energía solar, considerar unidades de almacenamiento de energía o baterías, producción de hidrógeno verde entre otras.

Hay que destacar que, a pesar de las condiciones hidrológicas críticas de aquellos años, los índices de productividad (calculado por la relación entre la energía generada y el agua turbinada, i.e., volumen de agua que pasa por las turbinas medida en metros cúbicos por segundo) de la CHI incrementaron, lo que destaca la operación técnica.

En lo que respecta a la actualidad, la CHI ha empezado a implementar proyectos piloto de paneles solares en el embalse. Aún faltaría un sistema de unidades de almacenamiento o baterías que permitiría utilizar el vertimiento turbinable para generación energética y suministrar esta energía almacenada posteriormente en épocas que haya picos inusuales de demanda o en caso de periodos en que vuelva a existir una crisis hidrológica, con lo cual se podría mitigar al menos ese uso del valioso recurso hidrológico cuando aquel no fuera abundante y ayudar a equilibrar otros usos que derivan de los ríos internacionales.

Es de notar que hoy en día existen represas que ya cuentan con sistemas de baterías interconectadas a turbinas, que además benefician al aplacar los puntos de picos en los sistemas de grid eléctricos –se puede citar como ejemplos a Austria y Suiza–.

Otra forma sugerida de aprovechamiento sería la producción de hidrógeno verde –un vector sumamente importante para asegurar la transición energética con uso de fuentes renovables– (ver informes IRENA, 2023).

Un punto no menos importante es que el vertimiento turbinable también comprende menor generación de royalties para los Estados, que por ende se traduce en un ingreso público no tributario menor para los Estados. Por otra parte, la existencia de un vertimiento turbinable constituye una evidencia de la falta de legitimidad de anteriores reclamos de las entidades compradoras brasileñas por la falta de entrega de su energía, y esto no solo porque el sistema de contratación es potencia, sino porque si hubo vertimiento turbinable es porque no hubo demanda energética; no obstante, se espera que este año con mayor demanda por las altas temperaturas y mayor abundancia de agua, se cierre el año con la producción de energía garantizada.

Vemos así que cuando ocurren vertimientos, la implicancia e importancia de ello va mucho más allá de ser meros atractivos turísticos: se puede apuntar a aprovechar mucho más el potencial del recurso a través del desarrollo tecnológico e innovación para mayor beneficio de los Estados y sus poblaciones.

Turbinable

(*) Instituto de Derecho Internacional, Universidad de Bonn y exmiembro del Consejo de Administración de Itaipú (2019-2023).