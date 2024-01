El tema de la semana

Esta semana conocimos los escalofriantes números de la paupérrima situación financiera de Copaco, que a diciembre último registró una pérdida de US$ 27,8 millones. Además, posee una deuda acumulada de casi US$ 113 millones, de las cuáles US$ 73 millones son pasivos a proveedores y US$ 40 millones por “provisiones” (deudas fiscales, empleados, salariales, laborales, entre otros). La telefónica tiene ingresos mensuales de unos US$ 2,7 millones, pero requiere de US$ 6,3 millones al mes para mantenerse. En el caso de Vox tiene un patrimonio neto negativo de casi US$ 14 millones y una deuda de US$ 50,8 millones, por lo que ya no es sostenible financieramente. Estas cifras fueron dadas a conocer por Óscar Stark, cuando asumió esta semana como nuevo presidente de Copaco-Vox, quien fue designado en reemplazo de Rodrigo Ferreira Cárdenas.