Movilidad eléctrica: integración productiva del Chaco paraguayo

Introducción

En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, dos estudiantes de la novel carrera de Ingeniería en Energía, Jennifer Gómez y Jessica Paredes, llevan a cabo un estudio innovador que analiza la producción de baterías de iones de litio en el Chaco paraguayo, con base en el enfoque de la viabilidad de integración productiva con países de la región. Su trabajo, desarrollado en el Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes de la FP-UNA (GITV), ha arrojado resultados que señalan a Chile y Argentina como países con mejores condiciones para que Paraguay realice alianzas para el desarrollo de proyectos productivos orientados a participar de la cadena de valor de la movilidad eléctrica.

Este proyecto, que se orienta a colaborar en el análisis de proyectos de instalación de una fábrica de baterías de ion litio y el ensamblaje de vehículos eléctricos en el Chaco paraguayo, podría ser un paso crucial hacia la sostenibilidad y el desarrollo económico del país, en particular, de esa región del país. Los resultados preliminares de este estudio han sido publicados en la librería digital de IEEE Xplore, bajo el título “Exploring the Electric Vehicle Supply Chain Opportunities for South America’s Gran Chaco: A Systematic Review”.

En su investigación, Gómez y Paredes analizaron las condiciones de cuatro países (Argentina, Chile, Brasil y Bolivia) para alianzas con Paraguay con el propósito de desarrollar un polo industrial de la movilidad eléctrica en el Chaco paraguayo, aprovechando su proximidad a las reservas de minerales de litio y cobre, las ventajas de situación geográfica en el interior del continente (corredor bioceánico e hidrovías, que conectan la región a los dos océanos). La elección de estos países se basó en una revisión bibliográfica previa que señala que estos países podrían ser opciones viables para la colaboración en la producción de baterías de ion litio y/o ensamblaje de vehículos eléctricos en el Chaco Paraguayo. Este estudio previo fue presentado en la conferencia internacional de IEEE, Chilecon 2023, en Valdivia, Chile.

El objetivo del trabajo presentado en dicha conferencia fue identificar los aportes científicos, avances tecnológicos y oportunidades en materia de movilidad eléctrica en América del Sur, para una posible colaboración con Paraguay. En particular, el estudio se enfocó en el triángulo de litio (Argentina, Chile y Bolivia), que concentra el 58% de los recursos de litio del mundo (Cepal, 2021). Además, algunos estudios indican que Brasil y Bolivia podrían estar interesados en colaborar con Argentina y Paraguay en la producción de baterías de ion litio y vehículos eléctricos (A. C. Jussani et al, 2017; Sauer et al, 2015), considerando que Paraguay es un país con excelentes condiciones para impulsar la movilidad eléctrica por la producción de excedentes de hidroelectricidad y por las bajas tarifas de energía eléctrica, en comparación con valores promedios de América Latina.

Este posible desarrollo industrial no sólo se apoya en la disponibilidad de energía eléctrica con base renovable de Paraguay, sino también en la ubicación estratégica del Chaco paraguayo. Las rutas fundamentales para el comercio internacional están siendo construidas en la región del gran Chaco, lo que podría facilitar la oferta de partes o de vehículos eléctricos (VEs) a los mercados regionales y mundiales.

La región incluye a la hidrovía Paraguay-Paraná, un medio estratégico para el intercambio y el transporte de bienes desde el interior al exterior de América del Sur, lo que facilita la conexión con los grandes productores.

Se busca integrar los países de América del Sur que presentan avances en la cadena de suministro de VEs y Paraguay, aprovechando la sinergia de estos recursos para la producción de baterías de ion litio y VEs.

Objetivo del estudio

El objetivo del estudio es jerarquizar alternativas de colaboración regional entre países de América del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia y Chile) y Paraguay para que el país pueda integrarse en condiciones productivas favorables a la cadena de suministro para la industria de los vehículos eléctricos (VEs), mediante la producción de baterías de li-ion y ensamblaje de VEs.

Metodología

El método utilizado en el análisis es el Proceso Analítico Jerárquico (AHP), aplicado para la toma de decisiones complejas que involucran múltiples criterios y alternativas. Este proceso requiere que quien toma las decisiones proporcione evaluaciones respecto a la importancia relativa de cada uno de los criterios y que, después, especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para cada criterio. El resultado del AHP es una jerarquización con prioridades que muestran la preferencia ordenada para cada una de las alternativas de decisión.

El método AHP permite combinar aspectos cualitativos y cuantitativos en el análisis, lo cual es una ventaja, pues los primeros suelen ser descartados en los análisis convencionales, debido a su complejidad para ser medidos, pero que pueden ser relevantes. Una de las características clave de AHP es su capacidad para manejar la subjetividad inherente en la toma de decisiones. Al permitir a los tomadores de decisiones expresar sus preferencias de manera explícita y cuantitativa, AHP ayuda a reducir el sesgo y a mejorar la transparencia en el proceso de toma de decisiones. Además, al descomponer las decisiones complejas en partes más simples, AHP facilita la comprensión y la comunicación de los resultados a todas las partes interesadas.

Los criterios evaluados en esta investigación fueron: político, geopolítico, económico, social, ambiental y energético. Las preferencias cuantitativas se obtuvieron de indicadores publicados en fuentes oficiales o validadas de los países analizados y las preferencias cualitativas de obtuvieron por medio de la técnica de paneles de expertos.

Litio

El estudio se enfocó en el triángulo de litio (Argentina, Chile y Bolivia), que concentra el 58% de los recursos de litio del mundo (Cepal, 2021).

Movilidad

Paraguay es un país con excelentes condiciones para impulsar la movilidad eléctrica por la producción de excedentes de hidroelectricidad.

(*) Jennifer Gómez y Jessica Paredes realizan su Trabajo Final de Grado en Ingeniería en Energía en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Sus tutores son el MSc. Ing. Eduardo Ortigoza y el Dr. Victorio Oxilia, Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes (GITV) de la misma Facultad.