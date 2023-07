Frases célebres sobre la amistad.

En la prosperidad nuestros amigos nos conocen; en la adversidad, nosotros conocemos a nuestros amigos. John Ch. Collins

Si quieres hallar en cualquier lado amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo. George Duhamel

Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Ralph W. Emerson

Es amigo mío aquel que me socorre, no el que me compadece. Thomas Fuller

Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere. Elbert Hubbard

La dulzura en las palabras multiplica los amigos y aplaca los enemigos. Nicole

Las verdaderas amistades son eternas. Cicerón

La amistad es un imán natural que nos atrae hacia ciertas personas. Facundo Rivas

El amigo fiel es defensa fuerte y quien lo halló, halló un tesoro. Biblia

Si te haces de un amigo, pruébalo en la adversidad y no te fíes de él fácilmente. Biblia

No seas fácil para adquirir amigos nuevos ni para dejar los antiguos. Solón

El azar hace los hermanos y la virtud los amigos. Dorat

La amistad se introduce, no sé cómo, en todas las edades y no permite que haya edad alguna en que ella no tome parte. Cicerón

El que ha dejado de ser amigo es porque no lo ha sido nunca. Séneca

Quien no tiene un buen amigo a quien fiar sus dichas y sus males, en todas partes es extranjero. J. Arólas

En el crisol se prueba el oro y en la adversidad al amigo verdadero. Isócrates

Haz bien a tus amigos para que te quieran más y a tus enemigos para que busquen tu amistad. Cleóbulo

Nunca sabréis quiénes son vuestros amigos hasta que caigáis en desgracia. Napoleón I

Es tan fácil perder a un amigo como difícil encontrarlo. Mansilla

El mejor amigo es el que avisa a su amigo cuando se extravía y le vuelve al buen camino. Sabiduría árabe

Actividades

1 Describe las cualidades de un amigo o las que desearías que tuviera.

2 Ensaya una frase sobre la amistad que escribirías a tu amigo/a.

