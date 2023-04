Frases de origen religioso (3)

1. Ser un Judas o Ser más falso que Judas.

Esta expresión significa ser una persona falsa en la que no puedes confiar porque Judas fue la persona que traicionó a Jesús y lo entregó a los romanos para su crucifixión.

Ejemplo

No te fíes mucho de esa persona, es más falsa que Judas.

2. Meter el dedo en la llaga.

Se utiliza cuando una persona trata de indagar en un daño causado o un tema escabroso, que ha dejado secuelas especialmente psicológicas o sentimentales.

Surgió cuando Jesucristo resucitó después de morir en la Cruz. Uno de los doce apóstoles de Cristo, Santo Tomás, no le creía a los otros apóstoles cuando anunciaban aquella resurrección, por lo que hasta que no tocó las llagas y heridas que había quedado en el cuerpo de Cristo tras sufrir un verdadero calvario, no se convenció de que efectivamente frente a él estaba Jesús de Nazaret.

Ejemplo

Ya sé que no debí decir eso ¡no hace falta meter el dedo en la llaga todo el tiempo!

Lea más: Frases de origen religioso (2)

3. La procesión va por dentro.

Numerosas son las ocasiones en las que una procesión no ha podido realizarse por las calles de una población a causa de inclemencias meteorológicas, algo que compungía y llenaba de tristeza a todos los miembros de la cofradía, quienes llevaban todo el año esperando la llegada de ese día.

Por tal motivo dicha procesión terminaba realizándose dando vueltas por el interior o claustro del convento o templo religioso donde se guardaban las imágenes y se intentaba hacer con el mayor fervor y sentimiento posible, a pesar de la enorme pena que sentían los procesionarios que participaban en ese acto.

Aunque los cofrades mostraban la alegría propia de la celebración, en su fuero interno se sentían algo contrariados. No obstante, no dejaban que esa tristeza se reflejara en su cara.

Esto es lo que dio origen a esta expresión (en clara alusión al reguardado recorrido religioso que debía realizarse por el interior del edificio) y que, con el tiempo, sirvió para señalar a aquella persona que, a pesar de estar pasando por un mal momento, intenta disimularlo y no exterioriza el dolor.

Ejemplo

Parece que mi madrina está estupendamente, pero ya sabes: la procesión va por dentro.

4. Estar pasando un calvario.

La palabra calvario para designar una sucesión de adversidades viene del monte Calvario, el lugar en el que, según las sagradas escrituras, crucificaron a Jesucristo.

El monte recibe ese nombre porque calvario proviene del latín calvarium, que significa calavera y era el nombre que tomaban aquellos cerros o montes en los que se amontonaban las calaveras de los condenados que habían sido ejecutados.

Al haber sido crucificado Jesús en un lugar con tal nombre y haber padecido todo ese sufrimiento, se comenzó a utilizar ese término para describir cuando se vive una serie de pesadumbres y desgracias, dando pie, con los años, a expresiones como: «Estar pasando o viviendo un calvario».

Ejemplo

Primero perdí a mi madre; ahora me han despedido y no encuentro trabajo; mi familia está desorganizada y no sé cómo encauzar mi vida; estoy pasando por un verdadero calvario.

Fuentes: https://bit.ly/3yY1RMU,https://bit.ly/3JsUTnO, https://bit.ly/3FFN78Q