No sé por qué lo hago es lo mismo que decir: existo, pero no sé por qué. El obrar sabiendo por qué se hace es actuar libremente, sin que nadie nos obligue, es decir, de manera autónoma.

Ser dueños de nuestros actos significa ser auténticos, esto es, liberados de toda hipocresía o de las distintas máscaras que utilizamos en las relaciones con los demás. Por todo ello, no existe práctica más noble en el ser humano que tomar la vida con responsabilidad, sabiendo la razón de nuestra manera de actuar.

Lectura

Nos apoyamos en los valores

La actividad humana debe apoyarse en los valores, aunque en ocasiones no resulte fácil tomar decisiones. Este es el caso de Juan, un joven que, ante el incendio de una casa en el barrio, acudió presuroso como lo hicieron varias personas que ya se encontraban próximas al lugar. Juan observó que las llamas consumían rápidamente la estructura de la casa y dedujo que los bomberos podrían llegar tarde para rescatar a las personas que estaban dentro de ella. Aun a costa de poner en peligro su vida, decidió ingresar a la casa y mediante este acto, con la ayuda de otras personas, pudo rescatar a dos niños pequeños y a un adulto.

Juan sufrió golpes y quemaduras leves en ciertas partes del cuerpo, pero quedó satisfecho por haber salvado vidas humanas. A pesar de saber en que en estas ocasiones se recomienda no ingresar a un edificio en llamas si no se dispone de equipo necesario, él optó por salvar vidas a costa de poner en peligro la suya. La decisión tomada por Juan puso en juego una serie de valores sumamente importantes para la convivencia humana. Mencionamos, entre otros, la responsabilidad ante las necesidades de otras personas, la solidaridad con las mismas y el respeto por la vida. Alguien a quien le resulte indiferente estos valores, no habría tomado la decisión asumida por Juan.

Actividades

I Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué es importante obrar sabiendo por qué se hace?

2. ¿Qué significa obrar con madurez?

3. ¿En qué consiste la libertad responsable?

4. ¿Consideras que Juan, el protagonista de la lectura, obró responsablemente? ¿Por qué?

II Completa las siguientes frases.

1. Obro con madurez cuando...

2. Evidencio mi libertad responsable cuando...

3. Soy consciente de mis actos en las siguientes situaciones:

III Cita actividades concretas en las que expresas y ejercitas acciones libres y responsables.

IV Elabora un cronograma de actividades del buen uso de nuestro tiempo libre y te comprometes a ejecutarlo.

Fuente: MEC (2000) Formación Ética y Ciudadana 9. Asunción, Paraguay.