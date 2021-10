Ampliando historias narradas por otros, se presenta la posibilidad de los cuentos con final abierto

Como ejemplos de narraciones con final cerrado podemos mencionar unas cuantas conocidísimas por nosotros: Caperucita roja, Los tres chanchitos, El patito feo, entre otras.

Los temas de los cuentos con final abierto presentan la misma variedad que los que ya leímos con final cerrado. Para que podamos disfrutar mejor de estas atrapantes historias, aquí van algunos ejemplos de cuentos con final abierto.

Texto 1

Una misteriosa noche de invierno en que llovía sin parar, se me ocurrió bajar al sótano de mi casa en busca de una estufa, pues el ambiente se volvía cada vez más frío por la humedad reinante. Ya abajo, empecé a sentir el sonido de un goteo ininterrumpido. Justo cuando agudicé el oído para definir de dónde provenía, sentí unos pasos firmes, cuya fuerza retumbaba en la oscuridad del lóbrego recinto. Nítidamente percibí que se acercaban cada vez más. De pronto, se cerró la puerta de un solo golpe seco, estruendoso..., entonces, me asusté.

Estuve horas atrapado. Cada vez que intentaba abrir, se sentía un pisotón en la puerta y al rato una risa chillona. Luego de varios intentos me cansé. En eso, vi que la manija se movía produciendo un chirrido espeluznante. Traté de definir a quién pertenecía y me encontré con una cara tan grande como pálida de pelo castaño, largo, unos ojos blancos como la nieve, y una bocaza de labios chuecos con unos dientes negros y torcidos.

Del susto, grité con todas mis fuerzas y “eso” me tapó la boca con su manaza, me golpeó, fue tan fuerte que me desmayé, desde ese momento no tengo nada claro, solo esos ojos blancos..........................

Texto 2

Estábamos en clase, aquella vez. La profesora estaba explicando una lección sobre nuestra rica historia nacional. El tema del que ella hablaba, refería datos interesantes sobre las ruinas jesuíticas y, al tiempo en que iba mencionando los detalles, también iba señalando en el mapa dónde están asentadas estas reliquias geográficas. No sé cómo, por qué, ni en qué momento yo empecé a imaginarme todo el entorno de lo que iba exponiendo la profesora. Me situé en el tiempo de la narración y...

Texto 3

¡Por fin había llegado el día esperado! Ese domingo se enfrentarían en el estadio mayor de la ciudad los dos equipos más fuertes del país. Como mis hermanos y yo ya habíamos comprado las entradas con mucha anticipación, podíamos darnos el lujo de ingresar al estadio ya sobre la hora del encuentro. Me estaba duchando cuando suena mi teléfono y, al contestar, recibo una noticia inesperada...

Texto 4

Ninguno de la casa logró descubrir jamás cómo, en aquella mañana de intenso frío, apareció en nuestro patio trasero aquel ejemplar canino: un caniche de pelo blanco inmaculado. Solo lo escuchamos gemir a la puerta de la cocina y...

ACTIVIDADES

* Leemos a qué se refiere el tema de las historias inconclusas y nos disponemos a ampliar la información incorporando los datos incluidos en esta página.

* Valoramos el aporte de la literatura en el proceso del desempeño de la creatividad como propulsora de la buena expresión tanto oral como escrita.

* Escuchamos la lectura de las propuestas de cuentos con final abierto que se sugieren en esta página.

* Buscamos información complementaria para elaborar la historia en torno a la cual versará el contenido del texto 2 propuesto en esta página.

* Nos abocamos a idear; primero, un final individual que iremos exponiendo por turno, en clase, a los compañeros; segundo, un trabajo grupal de continuación de las historias con aportes de un párrafo por persona y, finalmente, con las sugerencias de los compañeros, consensuaremos bajo qué título será reconocida cada historia.

* Nos separamos en parejas y trabajamos como equipo de redacción: un integrante propone el inicio de un cuento breve y el otro lo debe concluir. La propuesta es cruzada, es decir, cada integrante prepara su parte y luego ambos se cruzan las propuestas para seguir redactando.

* Finalizada la actividad grupal, leemos en voz alta los trabajos.

