Ampliación de competencia, en estudio

“Nuestra competencia civil es actualmente hasta 100 jornales mínimos, con ese proyecto queremos que suba a 1.000 jornales, entonces tendremos casos de hasta 70 millones, nos va a dar mayor amplitud para atender mayores causas. Vamos a atender asistencia alimentaria, sucesiones de hasta 100 hectáreas, información sumaria de testigos que hoy día no podemos hacer y tanto nos requieren, mensura”.

Sin embargo, la representante del gremio, Liliana Bristot, es consciente de que no existe actualmente la infraestructura necesaria para hacer frente al considerable aumento de ingreso de expedientes.

“Ahora mismo no tenemos infraestructura para ese poco que tenemos, eso va a tener que ser gradual. En muchos lugares hay secretarios que no son abogados, esa es una realidad de la capital luego, no hace falta ir al interior. La Corte va a tener que ver la forma de que se implemente de forma gradual”, indicó.

Otro proyecto que apoya el gremio que nuclea a los jueces de Paz es el de confirmación, impulsado en forma conjunta por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay.

“¿Por qué si ya estoy hace 17 años voy a presentarme otra vez? ¿por qué mis jefes que son los ministros de la Corte no miran mi trabajo? y si lo hice bien, que me confirmen. Eso es lo que las asociaciones están queriendo. El consejo dice no, cada 5 años se tiene que competir en igualdad de condiciones, pero los que estamos hace años queremos que se considere nuestro trabajo”, expresó Bristot.

“¿Cómo queda la carrera judicial? En cualquier lugar que trabajes con 10 años ya tenés estabilidad laboral, pero trabajás 15 años como magistrado y no tenés estabilidad, eso nomás es lo que nos parece injusto”, acotó la jueza Noguera.