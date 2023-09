El All New Nissan Qashqai ya está en Paraguay

El portafolio SUV de la marca japonesa se refuerza con la tercera generación de este consolidado modelo que llega a Paraguay, de la mano del Grupo Garden, con una notable evolución en seguridad, tecnología y diseño, elevando los estándares de su segmento al más alto nivel.

Cuenta con un económico motor turbo de 1.3L, con 147 HP de potencia y 250Nm de torque, permitiendo que los usuarios vivan una experiencia de alto desempeño. Además, cuenta con tracción AWD inteligente con cinco modos de manejo.

Nissan Qashqai es sinónimo de seguridad por donde se lo mire. LATIN NCAP, el programa de certificación de seguridad de vehículos nuevos, le otorgó la máxima puntuación dándole 5 estrellas. Cuenta con la baulera más amplia del segmento, con capacidad de 504L, lista para llevar todo lo que el usuario necesite.

El All New Nissan Qashqai ya está disponible en el mercado paraguayo, desde US$ 27.990 al contado y en cuotas desde G. 2.800.000. Nissan es representada en Paraguay por Cuevas Hermanos SA del Grupo Garden.