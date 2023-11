Culminó con éxito la edición 26 de Cadam Motor Show

Durante los 10 días se exhibieron unos 300 vehículos de más de 30 marcas participantes.

“Cadam Motor Show es la mayor muestra del mundo automotor, y como las demás exposiciones, organizadas por Cadam, se enfoca en brindar el máximo confort a los visitantes. Busca que el público encuentre una experiencia única, en la que pueda conocer todos los detalles del vehículo de su predilección”, indicó Miguel Carrizosa, presidente de Cadam.

En esta XXVI edición, los visitantes tuvieron la oportunidad no solo de ver y probar vehículos compactos, camionetas de gran porte y autos deportivos con motores flex, sino también híbridos y eléctricos.

La expo contó con un espacio exclusivo de vehículos híbridos y eléctricos, donde el cliente pudo recibir el asesoramiento adecuado y mayor información sobre este tipo de vehículos.

Durante la feria se lanzaron la Chevrolet Silverado Z71, Emkoo y All New GS8, el New Mirage y Song Plus DM-i híbrido enchufable y otros.

Se tuvo igualmente el cierre del programa Joven responsable al volante.

La XXVI edición culminó con éxito, superando todas las expectativas, con una gran afluencia de gente y ventas concretadas durante la feria.