Firman acta que inicia la organización del Mundial 2030, en Sudamérica

El documento histórico fue firmado por los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, junto con los presidentes de FIFA, Gianni Infantino, y de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

Se trata del Acta Fundacional de la Representación de Sudamérica para la organización de la Copa del Mundo 2030.

Queda dispuesto allí que “el mítico Estadio Centenario, sede de la final de la Copa Mundial de 1930, deberá albergar el primer partido de la Copa Mundial 2030, donde la Selección Uruguaya, la albergará en carácter de equipo local. Por su parte, las selecciones de Argentina y Paraguay, efectuarán de locales en el torneo en sus respectivas sedes, con partidos oficiales comprendidos en el calendario que se presentará oportunamente”.

El acto, cargado de honda emotividad, se realizó con el escritorio original de la CONMEBOL de 1930, sobre el cual se hallaban en exhibición uno de los balones utilizados en la final del Mundial de 1930 y las réplicas de la Copa Jules Rimet y de la Copa del Mundo.

Asimismo, fue exhibido el libro de actas de la organización del Mundial 1930, calificado por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, como “el Santo Grial” del fútbol mundial.

Durante las palabras de introducción al solemne acto, el presidente Domínguez afirmó: “Estos soñadores que creyeron en grande (los organizadores del Mundial 1930) pusieron los cimientos del fútbol, que tiene hoy más de 5.000 millones de apasionados seguidores” y dirigiéndose al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, agregó: “Este es un acta que te guardó Jules Rimet para que puedas estampar tu firma y que quede en la historia en los próximos 100 años”.

Sentando las bases

El Acta deja asentado lo que en su momento fuera anunciado por la FIFA: al menos tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030 serán disputados en territorio sudamericano, específicamente en Uruguay (el partido de apertura), Argentina y Paraguay.

De igual manera, se establece que Buenos Aires, Asunción y Montevideo albergarán festejos oficiales por los 100 años del primer Mundial.

El documento -firmado en dos copias de igual tenor y un mismo fin- señala que quienes lo suscriben actúan “inspirados por el ejemplo de aquellos que hace casi 100 años soñaron y fundaron la mayor competición deportiva del planeta” y agrega que el acta “no impide ni limita una eventual ampliación del acuerdo”.

“Hoy nos presentamos como equipo”

El presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que los partidos y las competencias las ganan los equipos. “Y hoy nos presentamos como equipo ante la comunidad mundial del fútbol. Nos presentamos como países que tienen enormes sueños”.

Por su parte, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, destacó la convicción de aquellos que se atrevieron a plantear la organización de un mundial de fútbol en Uruguay y en Sudamérica.

“Como todo en la vida, como en la familia, en el país, en el fútbol, las raíces, que no se ven, siempre son importantes. Si no hay raíces no hay ramas y no hay frutos. Dentro de 100 años habrá quien diga estos locos no solo se basaron en las inversiones económicas que había que hacer, sino que se basaron de nuevo en la razón de existir de todo esto, en la pelota”, manifestó.

A su turno, el titular de la entidad matriz del fútbol mundial, Gianni Infantino, aseguró que “cuando empezamos a hablar del 2030 para mí fue claro que teníamos que pensar en algo especial, cuidando la historia, la leyenda del fútbol. (En el Centenario) Empezó allí y hoy es el movimiento social, no solamente deportivo, más importante del mundo y por eso nuestra responsabilidad es tan grande. En el 2030 uniremos el mundo en una fiesta intercontinental, con el primer partido en el Centenario”.