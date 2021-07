Un mes sin bajar de la bici

Probablemente al mencionar el nombre "Lorenzo Prieto" no sea lo mismo que mencionar el nombre de" José Luis Chilavert", para que no sólo paraguayos sepan se hace referencia a un compatriota destacado a nivel internacional. Sin embargo, recordar este nombre también debería llenarnos de orgullo considerando que Lorenzo Prieto es el protagonista de una historia que le valió al Paraguay ser mencionado por primera vez nada más y nada menos que en el Libro Guiness de los Récords (Guinness World Records).

Sabino Lorenzo Prieto nació el 27 de octubre del año 1943, en la zona denominada Palma Sola, en Villa Hayes. A lo largo de su vida se dedicó a muchos rubros: desde lustrabotas y vendedor de diarios cuando niño, hasta cantante, boxeador y actor de películas de Hollywood (como doble). Pero sería el ciclismo la actividad que lo llevaría a tener mayor notoriedad a nivel internacional, y lo que le valió ser el primer paraguayo en figurar en el Libro de Record Guinness.

A Lorenzo le cupo viajar a Río de Janeiro en una oportunidad a realizar la animación de un acto, donde se encontró con una competencia de permanencia en bicicleta con la presencia del campeón mundial Silki Savagge. Sobre este evento, el mismo Lorenzo relató a ABC Color: “Quedé maravillado y le dije: ‘qué lindo es lo que hace, cómo me gustaría algún día ser como usted’... Me miró y me dijo: ‘Esto no es para un paraguayo alfeñique como vos’... Inmediatamente me aparté y me retiré, no sin antes decirle que este paraguayito algún día le iba a sacar el título. Me caló muy hondo esa frase, pero continué con mi vida. Regresamos a Asunción y me enteré de un certamen de resistencia nacional que se iba a realizar en el Club Guaraní. Voy y averiguo en qué consiste. Se trataba de un concurso destinado a permanencia en bicicleta... no hace falta decir qué elegí, ¿verdad?”.

En ese entonces, Lorenzo tenía apenas 13 años y admitió que ni siquiera contaba con una bicicleta, pero gracias a su tenacidad consiguió una prestada y fue con la que logró salir victorioso en el certamen. Este fue el inicio de muchas competencias internacionales. Pero su objetivo lo logró en San Pablo, en marzo de 1965, destronando al creído Savagge. Habían pasado 96 horas del inicio de la competencia y eran las 21:00 del día 30 de marzo del año 1965 cuando Lorenzo Prieto se consagraba como el nuevo campeón mundial de permanencia en bicicleta.

Ya en 1968 viajó a Mónaco, donde logró permanecer sobre la bicicleta por 30 días y 30 noches, totalizando 720 horas, y fue esta hazaña la que permitió su inclusión en el Libro de los Record Guinness.

Este año, al conmemorarse 50 años de tan loable logro, ciclistas de todo el país rendirán homenaje a Lorenzo, con un recorrido que iniciará en la ciclovía de San Lorenzo este domingo a las 08:00 con destino al microcentro de Asunción, donde sobre la calle Estrella, la actividad culminará con un acto en homenaje al gran héroe, que con sus habilidades no sólo se constituyó en "El Rey del Pedal", como lo denominara Jorge Sebastián Miranda Vidovich, sino que también en "El Rey de la perseverancia y humildad".