Asunciónico: ¡Llegó Limp Bizkit a Paraguay!

La mítica banda de nu metal y rap metal, Limp Bizkit, formada en Florida en el año 1994, Estados Unidos, y fundada por Fred Durst y el bajista Sam Rivers, ya llegó a Paraguay.

Junto a Durst y Rivers llegaron Wes Borland, John Otto, DJ Lethal y Kevin Kapinsky y desembarcaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi para dirigirse a su hotel.

Lea más: The Driver Era y la música como el reflejo del corazón

Limp Bizkit sube a escenario mañana

Limp Bizkit sube al escenario este martes 19, en el primer día del Asunciónico, festival de música que reúne a varios artistas nacionales e internacionales de diversos estilos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mismo día también subirán a escenario Blink-182, Thirty Seconds To Mars, Alok, Flou, The Driver Era, Dayglow, Ripe Banana Skins, 1915, Nhandei Zha, Sobre Ondas, Pornostars y Pat & The Jurassic Band.

Historia de Limp Bizkit

Limp Bizkit tiene seis discos publicados, vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo, y saltó al estrellato en junio de 1999 cuando su segundo álbum, Significant Other, vendió cuatro millones de copias.

También formó parte de la banda sonora de la icónica película “Misión Imposible II”, con la canción “Take a Look Around”, del disco “Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water”.