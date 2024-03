The Driver Era y la música como el reflejo del corazón

Es que la de The Driver Era es una propuesta que no puede pasar desapercibida. Si uno no los ha visto en vivo, al menos por los videos de sus conciertos y las presentaciones que ya han estado dando en la región, se nota que arrasan en el escenario con melodías de un pop rock electrificante.

“Es increíble, realmente. Siempre es lindo volver a esos lugares que raramente visitamos, como Paraguay. Es muy genial”, dijo Ross, mientras a su lado Rocky añadía: “Suena como ir de vacaciones y tocar nuestra música mientras estamos allí”. Ambos sentados cómodamente en el frente de una casa y sumamente abrigados, pero todo lo opuesto a ese clima es su carácter, más que amables y risueños, con todas las ganas de responder a las preguntas para la entrevista realizada para ABC.

Ellos están además muy contentos porque con este tour van presentando nuevas canciones como el último sencillo “Get Off My Phone”, el anterior “Rumors”, y por supuesto versiones llenas de potencia de obras que integran sus discos “X” (2019), “Girlfriend” (2021) y “Summer Mixtape” (2022). El último, en tanto, fue una edición en vivo “Live At The Greek” (2023).

Ross mencionó que para la banda este es como “un nuevo capítulo que todavía se está iniciando y donde se están produciendo muchos desarrollos interesantes. Nuestro show en vivo está cambiando para mejor. Siento que hemos estado haciendo música realmente emocionante que incluso aún no ha salido”.

En ese sentido, el artista afirmó que ellos invierten en cada proyecto toda su atención y energías para que, incluso si es un solo sencillo, salga acorde a lo que desean. “Siento que abordamos cada canción como su propio proyecto. Honestamente, sí, siento que todo lo que hacemos es algo propio, que es la razón por la que estamos totalmente “a bordo” cuando se trata de géneros que nos gustan. Es por ese enfoque de que nos gusta fluir libremente y creativamente”, señaló.

Nada más (y nada menos) que la honestidad

Los hermanos Lynch, quienes se tomaban su tiempo para responder escuchando atentamente, hablaron también sobre lo que para ellos significa que una canción sea buena en todo sentido y lo que les hace conectar con ella.

“Creo que las mejores canciones tienen una energía ‘loca’ de alguna manera, no necesariamente energía en el sentido de que sea rápida o que tenga mucho movimiento, pero sí que contenga mucha energía emocional y luego que esté bien ejecutada. Es quizás lo que hace que una canción me guste más”, observó Rocky.

Mientras Ross lo observaba, asentía y luego añadía: “También me gusta cuando la gente no fuerza nada. Me gusta cuando la música es un reflejo de la experiencia, del corazón o del alma de alguien. Y ni siquiera tiene que ser líricamente intensa, sino que es como cuando realmente viene de un lugar honesto. Creo que son así mis trabajos favoritos que he escuchado”, subrayó el cantante, quien abrigaba su cabeza con una gorrita.

Al pensar en eso, consulté si qué temas resonaban con ellos por estos días. Ambos sacaron sus celulares y empezaron a buscar. “Yo anduve escuchando “Inside Out”, de Spoon, y “I Wonder”, de (Sixto) Rodríguez”, dijo Rocky, mientras que Ross, quien tardó un poco más y luego dejó el celular para buscar la respuesta mirando hacia arriba, dijo: “No sé si de ahora, pero una de mis canciones favoritas siempre es “Disco”, de Surf Curse”.

Viendo que automáticamente habían sacado sus celulares, la charla fue hacia el hecho del consumo actual de la música y de qué formas se encuentran con ella. “Yo tiendo a no buscar, como a algunas personas les gusta decir: ‘hoy voy a buscar nueva música y están buscando cualquier cosa’. No creo que busque precisamente. Tiendo a estar atento, por ejemplo, si estoy en un restaurante y, a veces, pienso: ‘me gusta esta canción, la Shazamearé'. O a veces tengo la radio encendida en mi auto, o a veces estoy atendo al día que lanzan las novedades”, explicó.

A su vez, Ross dijo que le gusta ver los ránkings para ver qué es lo que le está gustando a la gente. “Pero, definitivamente creo que ambos somos como estudiantes para siempre. Así que siempre busco profundizar aún más en algunos artistas clásicos o alguna canción olvidada de los 80 que fue un gran éxito. Algo así como lo que dice Rocky, simplemente vivir la vida, que te lleguen las canciones y simplemente te guste y digas: ‘¡sí, Shazam!’.

Valorar el entorno de siempre

Rocky y Ross eran solamente unos adolescentes, empezando a caminar en el mundo artístico hacia sus 14 años aproximadamente cuando comienza una de sus primeras aventuras llamada R5, la banda que tuvieron con sus otros hermanos Riker, Rydel y Ryland. Hay que imaginar la fama, el asedio de los fans y toda la exposición a una edad en la que uno recién empieza o al menos intenta entender el mundo.

Tantos años después, ellos miran un poco el camino recorrido y lo ponen en perspectiva, confirmando que para no perder la cabeza hay que aferrarse a vínculos sanos, como una familia que comprende su deseo de dedicarse al arte y los mismos amigos de siempre.

Para Ross eso es “absolutamente crucial, porque no caes en la falsedad que a veces le puede pasar a la gente que tiene un poco de reconocimiento. Siento que estamos tan arraigados en nuestras relaciones que, independientemente de cuán exitosos seamos o cuántas personas conozcan nuestro nombre, en realidad no nos va a cambiar mucho debido a esa sensación de sentirnos rodeados. Entonces creo que eso es crucial, por cordura”, expresó el artista quien incluso tiene su lado actoral, habiendo protagonizado series como “Austin & Ally” de Disney Channel, o “Chilling Adventures of Sabrina”, de Netflix.

En ese sentido, Rocky también dijo que no saben lo que es “crecer solo en la industria sin tener amigos cercanos que te acompañen en el camino. Pero sí, la industria puede ser un lugar atractivo para todas las cosas malas. Pero, además, también en el lado bueno te ofrece mucho si sabes por dónde ir, es muy divertido, estoy feliz de hacer música, hacer esto y ver todo lo que ofrece”.

“Un buen dato para las personas que quieren ingresar a la industria es recordar que a la gente le gusta trabajar con gente agradable. Las personas más exitosas con las que he trabajado son personas de las que está bueno rodearte, son las más agradables. Y siento que algunas de las personas que beben Kool-Aid (una bebida saborizada, Ross la usó como ironizando a quienes se creen geniales) no duran tanto porque no es tan divertido trabajar con ellos, así que creo que sí, siempre es una buena idea ser una buena persona. Ya sabes, trata a la gente como quieres que te traten a ti”, cerró Ross Lynch.