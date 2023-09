El “Indiana Jones del arte” recupera una obra robada de Van Gogh en Países Bajos

Arthur Brand, “en colaboración con la policía neerlandesa”, recuperó la pintura de Van Gogh desaparecida, “Jardín rectoral en Nuenen en primavera”, de 1884, informó la policía neerlandesa a cargo de los crímenes relacionados con las obras de arte.

“Se trata indudablemente del verdadero (cuadro), no hay ninguna duda”, dijo a la AFP Richard Bronswijk, miembro de esta unidad especializada.

El detective tomó posesión el lunes de la obra en su casa de Ámsterdam. La pintura, valorada entre tres y seis millones de euros (3,2 millones y 6,4 millones de dolares), fue sustraída del museo Singer Laren el 30 de marzo de 2020 en un espectacular robo.

Brand, apodado el “Indiana Jones del arte” por haber encontrado una serie de obras desaparecidas de gran renombre, declaró que las llamadas frecuentes, junto a las de la policía neerlandesa, para restituir el cuadro dieron su fruto.

En una bolsa de IKEA

Un hombre, cuya identidad no trascendió, entregó al detective el cuadro en una bolsa azul de IKEA, recubierto con papel de burbujas y metido en una funda de almohada. En un video publicado por el detective se le ve conmocionado cuando lo descubre, después de desenvolver el paquete en el salón de su casa.

“Confirmar que se trata del Van Gogh robado ha sido uno de los mayores momentos de mi vida”, dijo Brand.

Poco después de aquel robo, la policía neerlandesa difundió unas imágenes en las que se veía a un ladrón echar abajo una puerta de cristal del museo, cerca de Ámsterdam, en plena noche, y luego huir con el cuadro bajo su brazo derecho.

En abril de 2021, la policía detuvo a un hombre, identificado por la prensa local como Nils M. Más tarde, fue declarado culpable y condenado a ocho años de cárcel. Nils M. también fue condenado por haber sustraído la obra de Frans Hals “Dos jóvenes riendo con una jarra de cerveza” en otro robo.

“Unos meses después, supe por una fuente del mundo criminal quién había comprado el Van Gogh” a Nils M., explicó Brand, que cuenta entre las obras que ha recuperado las estatuas en bronce conocidas como “Los caballos de Hitler”, un cuadro de Picasso y un anillo que perteneció a Oscar Wilde.

Este hombre se encontraba actualmente en la cárcel por otro caso relacionado con la importación y la exportación a gran escala de cocaína, precisó el experto en arte.

La prensa local identificó a Peter Roy K., condenado a 12 años de cárcel, como el comprador, y aseguró que quería utilizar el cuadro como garantía para negociar una reducción de la pena. Brand confirmó la identidad de Peter Roy K., pero insistió en que había dicho que no habría “ningún acuerdo para una reducción de pena” .

“Muchísimos problemas”

El lugar donde se encontraba la obra de Van Gogh se desconocía hace dos semanas, cuando el detective fue contactado por un hombre que le dijo que quería entregársela. Tras una negociación, Brand convenció al hombre —que, según el experto, no tenía “nada que ver con el robo”— para entregarle el cuadro, perteneciente a la primera época del maestro posimpresionista.

“El hombre me dijo: ‘quiero devolver el Van Gogh. Me ha dado muchísimos problemas’” , ya que no podía ser utilizado como moneda de cambio, según Brand.

“Gracias a una operación realizada en estrecha coordinación con la policía neerlandesa, pudimos recuperar el cuadro”, se congratuló el detective.

El Van Gogh fue restituido al museo de Groningen, que lo había prestado al museo Singer Laren. “Primero hubo incredulidad. Los trabajadores se preguntaban ‘¿esto es verdad?’”, dijo Karina Smrkovsky, jefa de comunicación del museo de Groningen.

“Luego, cuando fue confirmado, nuestra desconfianza se volvió en emoción” , afirmó la responsable.

La obra “Dos jóvenes riendo con una jarra de cerveza” de Frans Hals sigue en paradero desconocido pero Brand espera encontrarla pronto.