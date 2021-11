¿Qué se estrena en cines de Paraguay en diciembre?

El último mes del año llega con algunos estrenos altamente esperados, incluyendo la cuarta película de la revolucionaria serie de filmes de ciencia ficción Matrix, el reinicio en el cine de Resident Evil, dos nuevas películas hechas en Paraguay y lo nuevo del emblemático director Steven Spielberg.

Estas son las películas que se estrenan en diciembre en cines de Paraguay:

JUBENTÚ (jueves 2)

Una nueva película paraguaya que trascurre en la ciudad de Ñemby. Un joven decide asaltar un surtidor para conseguir el dinero que requiere para sacar adelante a su empresa de mermeladas con ayuda de su mejor amigo, cuya esposa lucha por un merecido ascenso en un supermercado, pero se enfrenta al acoso de su jefe. Protagonizan Stella Rodríguez, Paulo Metello, Mateo Sandoval, Fernando Arza y Ricardo Morínigo, bajo la dirección de Morínigo.

REY RICHARD (jueves 2)

Will Smith (Bad Boys por siempre) protagoniza este filme biográfico sobre la juventud de las tenistas Serena y Venus Williams, y su relación con su padre Richard, quien las impulsó a convertirse en prodigios del ténis. Saniyya Sidney (Talentos ocultos) y Demi Singleton interpretan a Venus y Serena Williams, respectivamente. Dirige Reinaldo Marcus Green.

RESIDENT EVIL: BIENVENIDOS A RACCOON CITY (jueves 2)

Una nueva adaptación al cine de la exitosa saga de videojuegos de terror Resident Evil. Adaptando de forma aparentemente fiel los dos primeros juegos de la serie, la película retrata la infección de una ciudad estadounidense con un virus capaz de convertir a las personas en zombis u otras monstruosas mutaciones. Kaya Scodelario (Infierno en la tormenta), Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) y Robbie Amell (The Flash) protagonizan bajo la dirección de Johannes Roberts.

CLIFFORD, EL GRAN PERRO ROJO (jueves 2)

Adaptación al cine de la aclamada serie de novelas infantiles del escritor Norman Bridwell, que sigue a Emily Elizabeth, una niña que descubre a un pequeño perro rojo que acaba creciendo a un ritmo inexplicable, complicando la vida de la niña y su familia en Nueva York. David Alan Greer (Una serie de eventos desafortunados) pone voz a Clifford. El elenco del filme incluye también a Darby Camp (Big Little Lies), Jack Whitehall (Jungle Cruise) e Izaac Wang (Raya y el último dragón). Dirige Walt Becker (Alvin y las Ardillas: Aventura sobre ruedas).

PAYÉ (jueves 9)

Un filme de terror paraguayo que sigue a un empresario que intenta encontrar a un brujo que ayude a su hija, que es acechada por visiones paranormales. Pedro Aquino, Rubén Gómez y Martha Cardozo protagonizan bajo la dirección de Ataliba Da Costa.

AMOR SIN BARRERAS (jueves 9)

La nueva película del legendario cineasta Steven Spielberg es una nueva adaptación del clásico musical teatral West Side Story, que ya fue adaptado al cine en 1961. Es una historia de amor entre un joven blanco y una chica latina en el Nueva York de los años ‘50, un romance que debe enfrentar las diferencias raciales y una guerra de pandillas que está a punto de estallar. Ansel Elgort (Baby, el aprendiz del crimen) y Rachel Zegler protagonizan.

TERREMOTO 8.5 (jueves 9)

Una superproducción surcoreana que sigue a un grupo de personas que intentan sobrevivir la devastadora erupción de un volcán que causa terribles terremotos en toda la península de Corea. Lee Byung-hun (Los siete magníficos) y Ma Dong-seok (Eternals) protagonizan.

SPIDER-MAN: SIN CAMINO A CASA (jueves 16)

Tom Holland vuelve a ponerse el traje del Hombre-Araña en un filme que encuentra a Peter Parker lidiando con el hecho de que su identidad secreta ha sido revelada al mundo, por lo que acude al Doctor Strange para pedirle que cambie eso con su magia. Sin embargo, un error en el hechizo acaba desestabilizando el mismísimo multiverso, haciendo que dimensiones alternativas se combinen. Junto a Holland regresan de las demás películas del “universo Marvel” Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, Benedict Wong y J.K. Simmons. Además, regresan Alfred Molina como el villano Doctor Octopus de Spider-Man 2 (2004), Willem Dafoe como el Duende Verde de Spider-Man (2002), Thomas Haden Church como Sandman de Spider-Man 3 (2007) y Jamie Foxx como Electro de El sorprendente Hombre-Araña 2 (2014).

MATRIX RESURRECCIONES (jueves 23)

La saga Matrix regresa con un cuarto capítulo que trascurre 20 años después de que Neo pusiera fin a la guerra entre humanos y máquinas. Aparentemente sin recuerdos de su odisea como el Elegido, Neo parece vivir una vida tranquila pero vacía dentro de la Matrix, la simulación creada por las máquinas para mantener dóciles a los humanos, hasta que comienza a despertar a la realidad. Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss regresan a sus papeles de Neo y Trinity de la trilogía original, e igualmente regresa la directora Lana Wachowski, co-creadora de Matrix.

UN VIAJE CON MAMÁ: DESTINO POLO NORTE (jueves 23)

Una película familiar italiana de temática navideña, secuela de la película 10 días sin mamá, en que la familia de Carlo y Giulia viaja al Polo Norte para conocer a Papá Noel. Fabio De Luigi y Valentina Lodovini vuelven a protagonizar, de nuevo bajo la dirección de Alessandro Genovesi.

KING’S MAN: EL ORIGEN (jueves 30)

Una precuela de las películas de acción Kingsman, que sigue la formación de esa sociedad secreta de espías durante los años de la Primera Guerra Mundial, para detener un plan de un grupo de criminales internacionales para acabar con millones de personas. Ralph Fiennes (Sin tiempo para morir), Harris Dickinson (Maléfica: Dueña del mal), Gemma Arterton (Hansel y Gretel: Cazadores de brujas) y Djimon Hounsou (Un lugar en silencio: Parte II) protagonizan bajo la dirección de Matthew Vaughn, realizador de las dos películas anteriores de Kingsman.

EL REGRESO DE GULLIVER (jueves 30)

Una nueva aventura animada rusa sobre el viajero Gulliver, que regresa a la isla de Liliput y se encuentra de nuevo en una disparatada aventura.