El thriller nacional “La lista” llega mañana a los cines

Cinemark recibió ayer la avant première de la película “La lista”, que contó con la presencia del director Michael Hardy, el elenco de actores, el equipo de producción e invitados especiales.

El filme trata sobre la situación de una familia exiliada adinerada cuando esta regresa de Estados Unidos para volver a insertarse en la sociedad, en sus familias y recuperar sus vidas, después de la caída de una brutal dictadura. Sin embargo, el nuevo gobierno los sindica como colaboradores del régimen y los recién llegados deben sobrevivir a una noche sin ley.

Actúan Fernando Abadie, Claudia Scavone, Paloma Vargas, Lucía Báez, Nathan Christopher Haase, Jesús Pérez, Juan Carlos Moreno, Héctor Silva, Javier Enciso, entre otros.

“Es necesario hablar de esto”

Michael Hardy, guionista y director, contó acerca de qué lo llevó a escribir esta película, y fue en gran parte gracias a su experiencia pasada como exoficial del ejército de los Estados Unidos y especialista en lucha contra el terrorismo.

“En mi anterior carrera yo era militar, trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, yo era analista y estaba al tanto de lo que pasaba con las diferentes guerras. Además, en la universidad también me especialicé en estudios sobre el gobierno”, contó sobre el bagaje que le sirvió para hablar de esta historia.

“Hoy en día, alrededor del mundo, hay problemas con los gobiernos, con la democracia, como por ejemplo lo que acaba de suceder en Brasil o lo que pasó hace unos años en Estados Unidos. También recordemos la guerra entre Rusia e Ucrania”, citó.

Al respecto, planteó que la democracia es un derecho ganado que debe ser “trabajada y construida para mantenerla” por un pueblo, “caso contrario puede desaparecer”. “La historia de ‘La lista’ es acerca del fin de una dictadura, el comienzo de la democracia y todo lo que eso conlleva. Por eso sentí que este era el momento de hacer esta película aquí”, remarcó.

La felicidad del estreno

“Sentía que tenía un gran peso sobre los hombros y ahora por fin estoy relajado. Hemos recorrido un camino muy largo para llegar a este estreno así que estoy feliz de que estemos esta noche compartiendo”, mencionó durante la alfombra roja.

También recordó el proceso de filmación de la película, algo que para él no fue tan complicado en el país. Lo que señaló como una dificultad fue la “postproducción, edición y sonido, todo realizado durante la pandemia porque yo no pude más estar aquí, así que tenía que trabajar desde lejos, siendo que a mí me gusta trabajar muy de cerca con eso, así que fue todo un desafío”.

Otra bondad del proceso fue el “equipo increíble de gente que demostraba que realmente quería hacer esta película, porque de otra manera es difícil”, afirmó. “Se necesita pasión y si hay algo que amo de Paraguay es eso, que lo hacen todo con pasión”, subrayó.

“Paraguay es un país muy muy maravilloso. Mi familia y yo nos enamoramos de Paraguay. Tiene una belleza natural, además la gente es muy generosa y de buen corazón. Para nosotros la experiencia fue hermosa. La gente realmente ama la vida aquí, les gusta mucho compartir”, destacó.

“Es un honor hacer cine aquí y ser parte de la historia del cine en este país. Esta va a ser una película memorable para el país porque esto se trata de todos los paraguayos, solo yo no soy de aquí. Espero que el público venga a ver la película y la ame tanto como nosotros amamos hacerla”, cerró.

Sobre el director

Michael Hardy es un galardonado escritor, director y productor norteamericano quien ganó destaque en el 2014 como “Cineasta del mes de Washington DC” por su trabajo en el largometraje Fort Bliss (protagonizado por Michelle Monaghan).

Mike es un exoficial del ejército y especialista en lucha contra el terrorismo, con amplia experiencia internacional. Actualmente divide el tiempo entre Washington DC, Los Ángeles, Paraguay y Honduras, donde se encuentran su esposa y familia, oriundos de Texas.

La Lista, es el primer proyecto de Michael Hardy fuera de Estados Unidos y espera ser el primero de varios trabajos en Paraguay.