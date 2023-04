Artista paraguayo crea un cortometraje con Apichatpong Weerasethakul

“Un canoero flota entre el sueño y la vigilia en el lago infinito, con su vieja radio como única compañía. Su bote, llamado Ara, viaja a través del tiempo como una estrella fugaz”. Esta premisa resume el trabajo de Arturo Maciel, un joven realizar paraguayo que estrenará su obra el próximo 23 de abril, en el marco del BAFICI Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires.

La primera proyección será el citado día en la Sala Lugones, a las 21:00. La segunda será el miércoles 26, a las 11:45, en Centro Cultural San Martín. Finalmente, el viernes 28, a las 18:20, en el Cine Cosmos, todo en el marco del BAFICI.

Una experiencia utópica

El realizador paraguayo fue uno de los 50 directores de todo el mundo seleccionados por la productora Playlab Films para una experiencia inmersiva de creación de 12 días en junio de 2022, donde tuvo como tutor a Apichatpong Weerasethakul, director de películas como “Memoria” o “Tío Boonmee que podía recordar sus vidas pasadas”, y ganador de la Palma de Oro en Cannes por la última citada.

La metodología del laboratorio fue desarrollada por el cineasta iraní Abbas Kiarostami, que luego fue adoptada por otros cineastas como Werner Herzog y Lucrecia Martel. El workshop consistió en quitar a los artistas seleccionados fuera de su zona de confort, y llevarlos a crear un film desde cero en un corto periodo de tiempo.

“La selva es un lugar que está más allá del bien y el mal: todas tus construcciones culturales, morales, intelectuales, se disuelven ante lo salvaje de la naturaleza. Te volvés un animal más con el instinto de sobrevivir. Salir de la zona de confort ayuda a renovar los sentidos y ver a la vida con nuevos ojos”, expresa Arturo Maciel sobre la experiencia.

Los días comenzaban a las 6 de la mañana con una meditación guiada por Weerasethakul, luego los cineastas iban a la selva a pensar y crear sus historias, muchas veces caminando de noche con linternas, encontrándose con animales nocturnos.

Weerasethakul guió a cada persona desde el desarrollo de la idea hasta la post-producción, muchas veces recordando a los participantes que no estaban ahí para crear una obra maestra, sino para experimentar y encontrar disfrute en el proceso.

Para Maciel, estar en la selva y convivir con otros 49 directores de todo el mundo fue como una utopía. Los cineastas, seguidores del trabajo de Weerasethakul, llegaron de diferentes partes del mundo como China, Italia, Argentina, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Grecia. “Como nos convocó un gusto por el cine de Apichatpong, teníamos una sensibilidad compartida, y la intimidad que vivimos fue muy especial”, recuerda el director paraguayo.

Un viaje cinematográfico

El cortometraje de Maciel, titulado “Nostalgia para el lago”, es un viaje inmersivo de imágenes oníricas donde vemos a un pescador flotando en un lago de estrellas, entre el sueño y la vigilia, con su vieja radio como única compañía. El cortometraje resultante de 13 minutos recibió elogios de Weerasethakul y los compañeros del laboratorio.

“Quería explorar una narrativa mínima, por eso decidí trabajar con una sola persona en su bote a la noche, y utilizar sólamente la cámara de mi celular y una linterna. Mis compañeros pensaron que era una locura llegar hasta el Amazonas para hacer el cortometraje con mi celular y no con mi cámara profesional, pero yo deseaba probarme que no necesito de mucho para crear algo que funcione y sorprenda, y además eso me permitió concentrarme en mi vínculo con Don Francisco Chirino, el protagonista y morador de la selva, y no estar preocupado por cuestiones técnicas”, expresa Maciel.

Arturo Maciel (Asunción, 1993) es realizador y comunicador. En 2019 dirigió el cortometraje “No somos salvajes” con la tutoría de la directora argentina Lucrecia Martel, proyecto que fue seleccionado en el Festival de Cine Alternativo de Cataluña. En el 2022 participó en el laboratorio de escritura “Compañeros del Viento”, donde tuvo de tutora a Paz Encina. Actualmente forma parte del Programa de Cine Di Tella.