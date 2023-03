Japukomedy Club apuesta al humor consciente a través del stand up

“Empecé como un hobby porque no me gustaba mi trabajo y buscaba un espacio para ser feliz”, expresó Caro Romero, acerca de su relación con la comedia stand up. Desde el año 2015 viene recorriendo distintos escenarios del país y ahora apunta a compartir su experiencia a través del Japukomedy Club.

Pero su apuesta, según señaló, es hacia “un humor consciente, responsable, entender que las palabras tienen un poder”.

“No es subirse al escenario estando en pedo y decir cualquier barrabasada”, agregó durante el acto de presentación del Japukomedy Club, celebrado anoche en The Jam.

La primera iniciativa de esta propuesta será el Taller para Principiantes, que será dictado por la misma Caro Romero, junto a la actriz y productora teatral Jazmín Romero, la actriz y comediante Claudia Espínola, y la psicóloga clínica y psicoanalista Alejandra Gómez.

El mismo abordará temas como creatividad, redacción y técnicas de humor, psicología y humor, improvisación y lenguaje escénico.

Las clases serán los días martes, a partir del 7 de marzo, hasta el 18 de abril en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas) de 19:30 a 21:00. El taller está dirigido a personas mayores de 16 años que deseen aprender a hacer y a compartir frente a un público contenido creativo, original y responsables.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del (0995) 699-837. Romero anticipó que se irán sumando otros talleres a la propuesta del Japukomedy Club. Más detalles se pueden encontrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @japukomedyclub.