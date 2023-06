Flavio Mendoza trae a Paraguay el circo de su alma

“Es un placer volver y más aún con este mega espectáculo que tiene un elenco impresionante”, expresó Flavio Mendoza en una conferencia realizada el pasado jueves bajo la enorme carpa que ya se encuentra montada en Espacio IDESA.

Allí el artista recibió a la prensa y ofreció detalles de este show cuya idea nació luego de haber visitado la India. En dicho país conoció el significado de la palabra “mahatma” que se traduce como “alma grande”, para denominar a los líderes espirituales de la India. “Ese país me cambió todo, desde entender el liberarse de lo material hasta meterse a lo espiritual”, explicó.

Así entendió que todo lo que es se lo debe a sus ancestros, ya que él proviene de una familia circense. “Soy quinta generación de artistas de circo, mis abuelos y padres forjaron esto desde antes que naciera, por eso en honor a ellos se llama así, porque está el alma de todos los artistas circenses que pasaron por mi vida”, detalló.

Todo este concepto familiar se une a un gran despliegue de actores, trapecistas, malabaristas, payasos y más. Mendoza destacó que el show une el arte del circo con la tecnología, ya que además de no perder la esencia del circo tradicional, hay pantallas, luces led y otras sorpresas. Además, dijo que es un plus la música interpretada en vivo por cantantes y músicos, entre los cuales hay dos paraguayos.

“Este espectáculo tiene una música impresionante, y a través de mantras habla de cuidar nuestro mundo y genera esperanza. Es una gran experiencia sonora, visual y olfativa. Te transporta a un lugar mágico”, resaltó Mendoza sobre “El Circo del Ánima”, para el cual entre técnicos, maquinistas, sonidistas, iluminadores y los artistas, trabajan más de 80 personas.

Compartir en familia

“El espectáculo tiene un mensaje hermosísimo, que es lo que más me gusta. Además es un show familiar, algo que se había perdido en los últimos años”, reconoció el artista argentino sobre la esencia del circo.

Asimismo, indicó que esta es la primera vez que el show sale de Argentina, algo que para él representa todo un desafío. “Me encantan los desafíos, por eso es que sigo haciendo todo esto”, mencionó con una sonrisa. “Creo que en Argentina ya he logrado medio que todo, yo creo que rompí el techo artísticamente, pero no lo digo con soberbia sino con orgullo, entonces quería probar qué pasa en otras culturas. Venir y poder conquistar a Paraguay me llena de felicidad. En Paraguay me siento como en mi casa”, afirmó.

Flavio formará parte del espectáculo todo este fin de semana, ya que para él estar en escenario es sentirse vivo. “Subirme al escenario me encanta, pasa que a veces los dolores me pasan factura”, dijo entre risas. No obstante, para él es un lugar sagrado. “A vos te puede pasar cualquier cosa pero cuando subís al escenario, te sana. Yo me siento protegido en el escenario, eso es hermoso de sentir. Ojalá todo el mundo pudiese en algún momento sentir lo que yo siento ahí arriba”, subrayó.

También comentó que todo lo que logró, hasta hoy en día, lo hizo a base de mucho esfuerzo, algo que inculca a su pequeño hijo Dionisio. Entre anécdotas, dijo que si bien lo está preparando en el mundo artístico, sobre todo “para que tenga disciplina”, al final lo dejará elegir. “Capaz el día de mañana no quiere saber nada. Lo que haga él y lo haga feliz lo voy a apoyar”, reconoció.

“Uno se tiene que preparar mucho para esto. Un influencer también se tiene que preparar, con el estudio, con decir qué quiere hacer. Hoy los artistas son más completos. Me encantaría en algún momento hacer un casting en Paraguay porque sé que hay mucho talento”, finalizó, para invitar a todos a vivir el mágico mundo de Ánima.

El circo ya tuvo funciones ayer y continuará hoy sábado a las 15:00, 18:00 y 21:00; el domingo 11 a las 14:00, 17:00 y 20:00, y el lunes 12, que es feriado, a las 15:00 y 18:00. Las próximas funciones seguirán desde el 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de junio.

Las entradas se venden por Red UTS a G. 100.000 (Platea Naranja), G. 150.000 (Platea Amarilla), G. 170.000 (VIP Lateral), G. 200.000 (Platea Blanca) y G. 250.000 (VIP).