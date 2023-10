“Supernova” llega con una propuesta multidisciplinaria a la sala La Correa

Recursos del arte teatral, composiciones musicales inéditas, además de un minucioso diseño del campo sonoro y visual en la narrativa se combinarán en “Supernova”, esta nueva propuesta escénica que debutará hoy a las 20:30 en la sala La Correa.

Inocencia Fernández, Tea Díaz de Bedoya, Stella Martínez, Aízar Arar y Carlitos Cañete, además del reconocido actor Silvio Rodas, conforman el elenco de esta puesta, dirigida por Nadia Capdevila.

En esta puesta también participa el músico Rodrigo Pampliega, quien compuso los temas inéditos de “Supernova”. “Cuando Carlitos me pasó el libreto de la obra, no pude más que relacionarla con mi afición hacia la astronomía y la lectura. Luego de varias lecturas me di cuenta del desafío que implicaría darle una composición musical a la mirada fantástica y real al mismo tiempo, que se plantea en las escenas”, expresó Pampliega.

La historia presenta a la pequeña Julieta, quien en la noche de los reyes magos, es escondida por sus padres en un aljibe. En este sitio, la niña conoce a un ser fantástico, La Memoria, quien la guiará por un viaje de auto-contemplación, recuerdos y una realidad anacrónica.

Al respecto, Capdevila señaló que el abordaje del tema “es sumamente sutil, pero a la vez muy fuerte”.

“A medida que la historia avanza, el público percibirá, sin la necesidad de tener todo demasiado claro, cuál es el trasfondo social que involucra a ésta familia, el porqué deben huir y finalmente, porqué deben esconderse”, añadió la directora.

La obra tendrá funciones hoy, mañana y el viernes a las 20:30. El sábado habrá dos funciones, a las 19:00 y 20:30; y el domingo una a las 19:00. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y se reservan al (0971)984-106. En puerta costarán G. 70.000.