Anita Dice y el “libro que te hace sentir que no estás loca”

Entre un favor y una broma surgió la idea de realizar “Mi oveja favorita”, según comentó Mali Jara. Es que la autora de Anita Dice fue hasta una editorial en Buenos Aires, donde reside desde hace varios años, para llevar unos libros y cumplir el favor que le pidió una amiga.

“En broma les digo ¿les gustaría publicar un libro de humor gráfico?”, recordó. Su interlocutor tomó la pregunta en serio y le respondió que no estaban interesados, pero que conocía una editorial que sí podría estarlo. “Ahí le paso mi personaje, lo ve, le pasa a la editorial y me llaman. Nos reunimos en un café, miraron mis dibujos y me dijeron ‘queremos publicar tu libro”, comentó la autora.

Desde allí, Mali Jara comenzó un proceso bastante largo y de varios años hasta ver impreso en el papel este material de 48 páginas en los que Anita Dice plantea temas como el feminismo y la inclusión. Tras terminar el libro, tenía que comenzar el proceso de digitalización y reunirse con la persona que iba a llevar a cabo este trabajo.

“Ahí justo cayó la pandemia. Como a muchas personas se nos pararon nuestros planes, nuestros sueños. En el momento fue muy dramático pero da gusto mirar a veces las cosas en retrospectiva porque pasaron dos años y después se reactivó. Y cuando se reactivó, en esos dos años, aprendí a digitalizar sola mis dibujos y entonces todo el libro lo diseñé yo”, añadió.

El libro fue publicado por la editorial argentina Chrimbote, la misma que lleva adelante la colección Antiprincesas. También será presentado en Asunción, el próximo 2 de febrero, en un evento que se llevará a cabo en el Bosque de los Artistas.

Para Mali, “Mi oveja favorita” es un libro que habla de lo que se siente ser diferente, ser la oveja negra de la familia. “Siento que cuando te convertís en feminista o empezás a entender el feminismo es como que te volvés la oveja negra de la sociedad y sos la loca: porque gritás, porque tenés una opinión, porque hablás un poco más fuerte y decís ‘che, esto no está bien porque las cosas son así o asá”, refirió.

Añadió que le hubiera gustado leer este libro a los 14 o 15 años, cuando era adolescente y no entendía un montón de cosas. “Siento que ese libro me iba a dar un poco de alivio y decir ‘no estoy loca’. Esto le pasa a otras personas, a otras mujeres”, afirmó.

“Anita fue todo lo que siempre callé”

“Me gusta decir que Anita fue todo lo que siempre callé y todo lo que siempre tuve guardado”, sostuvo la autora. Comentó que siempre dibujaba garabatos, hasta que una tarde el personaje comenzó a tomar forma, le añadió una frase y publicó en Facebook.

“En ese tiempo trabajaba en ABC y mi compañero Eduardo Quintana vio el personaje y me dijo ‘esta es la mujer del siglo XXI. Hacé una página’. Me insistió y lo hice”, detalló. Así nació la fanpage en Facebook y tiempo después llegó a la Revista Nosotras, donde estuvo presente por cuatro años.

Luego Anita Dice siguió su camino en las redes sociales y también en distintos objetos como tazas, cuadernos, etc.

En cuanto al nombre del libro, Mali afirmó que le pareció “interesante y hermoso que la oveja negra deje de ser discriminada o cuestionada. Que por fin sea la favorita”.

“Es una pequeña oda a la diversidad, está bueno y lindo ser distinto”, concluyó.