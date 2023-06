Jorge Mendelzon presentará el libro “La sabiduría del dolor”

“Este libro es producto de vivir y sobrellevar una larga enfermedad”, señaló el empresario Jorge Mendelzon, acerca de “La sabiduría del dolor”. A través de 140 páginas, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay, relata su experiencia con una afección que lo llevó a someterse a 24 intervenciones quirúrgicas desde el año 1996 y las lecciones que aprendió en este proceso.

Una lesión en la rodilla derecha, que se hizo jugando pádel hace casi tres décadas, se transformó en un serio problema de salud denominado sinovitis villonodular pigmentada, cuyo diagnóstico certero tardó diez años en llegar. Se trata de un raro tumor benigno que lo obligó a pasar por el quirófano más de veinte veces y a convivir con el dolor.

“En el año 2019 yo me operé seis veces. En el mes de diciembre de ese año tuve dos cirugías muy, pero muy grandes que por primera vez entendí que ya pasaba el riesgo del tema de la rodilla nada más, a la vida. Entonces me hizo ver, me hizo profundizar, me hizo entender muchas cosas que antes era simplemente tratar de resolver”, señaló a ABC.

En “La sabiduría del dolor”, Mendelzon destaca el proceso de aprendizaje que lo llevó a entender y aceptar que es posible vivir plenamente, aún con una gran dificultad de salud. “No soy un escritor, pero sí siento muchas ganas, y hasta necesidad, de llegar a personas que están pasando hoy por momentos de dificultad y oscuridad (como los que me tocó vivir), porque de corazón las entiendo, empatizo con ellas y me encantaría tratar de transmitirles fuerza”, expresó.

El prólogo fue escrito por el reconocido traumatólogo Juan Daniel Damus, médico de cabecera y amigo del autor, que fue testigo de todo este proceso. En tanto, la presentación del libro estará a cargo del abogado, empresario y catedrático Enrique Bendaña.

El material, que llegará este 16 de junio a las librerías Books, Servilibro y El Lector a un precio de G. 100.000, fue editado por el equipo de Tu Libro y cuenta con una ilustración de portada del arquitecto César Aquino.

El acto de lanzamiento será el próximo 20 de junio en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González) y lo recaudado por las ventas en ese día será destinado a la Fundación Providencia, que brinda albergue a pacientes con cáncer y a sus familiares o cuidadores.