Jorge Mendelzon invita a “canalizar el dolor hacia algo superior” en su libro

El libro “La sabiduría del dolor” condensa la difícil experiencia que atravesó Jorge Mendelzon a raíz de una afección de la rodilla, que lo llevó a someterse a veinticuatro cirugías. Afirmó que con este material busca dar esperanzas a aquellos que están atravesando un momento difícil, a partir de lo que aprendió conviviendo con el dolor.

“Estoy muy emocionado, sorprendido de ver tantas caras conocidas. Acá estoy viendo gente que me acompañó tan de cerca, tantos años. Gente que me vio en mis peores momentos y en mis mejores momentos”, expresó el autor. También sostuvo que disfrutó mucho de escribir este libro, pese a que tuvo que enfrentar unos “episodios brutales de llanto” y pasar días y días peleando por escribir unas líneas.

“Tuve momentos muy difíciles y muy oscuros. Hoy cuando veo gente que está atravesando por situaciones difíciles lo primero que siento es empatía y ganas de ayudar. Pienso que con este esfuerzo que hice yo compensé la falta de ser un profesional escritor, con el exceso de ganas y de corazón que le puse a ‘La sabiduría del dolor’”, añadió.

El empresario y catedrático Enrique Bendaña elogió el trabajo realizado por Mendelzon en este libro y afirmó que una de las partes que le impresionó fue la crisis de fe. Al respecto, el autor afirmó que tuvo momentos en los que no creía en nada, pero uno va adentrándose en la espiritualidad para darle sentido al sufrimiento.

También afirmó que a menudo estamos concentrados en los grandes sueños, en los grandes logros, sin percibir que todo el tiempo tenemos a nuestro alrededor una inmensidad de pequeños logros. “Hay que aprender que las pequeñas cosas, sean rutinarias o no, son las que nos dan la felicidad”, acotó.

Sostuvo además que luego de estas crisis de fe, aprendió que “si uno está vivo tiene que saber ser feliz”. “Esa felicidad no depende de mi esposa, no depende de mis hijos y no depende si me salió un buen negocio o si ganó mi equipo de fútbol. Esa felicidad está dentro mío”, añadió.

El rabino Gustavo Katsuni se unió a la charla señalando que para la tradición judía “el creer se manifiesta en el hacer” y que la fe está relacionada con “seguir a pesar de que no siempre las cosas me salen como pretendo o que no siempre creo merecer aquello que me toca en suerte”.

El sacerdote Julio Rojas, por su parte, afirmó que “este libro es un aporte muy importante para nuestro acompañamiento a tantas personas que sufren”. “Este es un legado, un aporte para todos, independientemente de la religión que profesen, el poder dar un material de lectura, de apoyo, de discernimiento, de esperanza y de fortaleza para tantos hermanos que a veces se encuentran solos en su dolor”, agregó.

En este sentido, otro aspecto que destacó Bendaña del libro fue lo útil que fue para Mendelzon la compañía de una serie de personas como sus padres, sus suegros, su esposa y sus hijos. Además del apoyo que recibió del Dr. Juan Daniel Damus y de sus amigos.

El autor de “La sabiduría del dolor” recordó que atravesó un momento de depresión, luego de que la primera prótesis oncológica se le desprendiera a los tres meses de haber afrontado un doloroso proceso postquirúrgico; lo que le llevó a aislarse y casi dejar de hablar con sus seres queridos.

“El amigo, el pariente no sabe cómo ayudar. Le ve a una persona postrada, sin ganas y dice ‘este quiere estar solo, para qué lo voy a molestar’. Pero esta persona tácitamente está pidiendo ayuda a gritos”, afirmó. Destacó la importancia de aquellos amigos más osados que lo sacaron lentamente de ese encierro.

“No se cansen de ayudar a ese que está pasando mal, porque esa persona no sabe cómo pedir, pero necesita a gritos una mano amiga”, expresó.

Durante el acto, Jorge Mendelzon otorgó una placa de reconocimiento al Dr. Juan Daniel Damus, que escribió el prólogo del libro y acompañó su tratamiento en todos estos años. También señaló que la portada del libro, ilustrada por el Arq. César Aquino, está inspirada en una frase que le había mandado un amigo que expresa: “cuanto más oscura está la noche, más cerca está el amanecer”.

“En el mismo ventanal una persona puede ver negro, triste, doloroso; pero la misma ventana está mostrando el sol brillando. Ese es el mensaje de optimismo, siempre va a volver a salir el sol”, concluyó.

“La sabiduría del dolor”, editado por Tu Libro, ya está disponible en las librerías Books, Servilibro, El Lector y Maita a G. 100.000. Próximamente también estará disponible una versión electrónica. Lo recaudado con los ejemplares vendidos en el acto de lanzamiento será destinado a la Fundación Providencia, que brinda albergue a unos 50 pacientes con cáncer y sus familiares en las inmediaciones del Instituto Nacional del Cáncer de Areguá.