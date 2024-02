Bernardo Neri Farina presenta sus cuentos y un poema inspirados en Asunción

Bernardo Neri Farina, periodista, escritor, docente y actual presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, retorna a la narrativa con el libro “Asuficción: cuentos asuncenos”. El material, que lleva el sello de Fausto Ediciones, será presentado este jueves por el escritor y editor Javier Viveros, actual ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Lea más: Ross Keegan exhibirá sus pinturas de inspiración folklórica en el CCPA

También estará Bruno López Petzoldt, doctor en Literatura Hispánica por la Universidad de Hamburgo en Alemania y profesor de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) con sede en Brasil. El maestro de ceremonias será Hugo Vigray.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Aquí este conjunto variopinto de cuentos o relatos o narraciones o como quieran. Yo los llamo cuentos desde el momento en que todos tienen una atmósfera especial creada alrededor de un hecho. Hay algo de drama, de humor, de cotidianeidad; con desenlaces de los más variados. Y algunos tal vez sin desenlace. Un punto: el primer cuento continúa y finaliza en el último cuento”, expresó el autor en la introducción del libro.

El material, que está dedicado a la memoria de Helio Vera, también alberga un cuento que lo tiene como protagonista. “Es quizá un primer paso para el ensayo sobre él y su obra que yo me prometí escribir. Tal vez la vida me dé el tiempo suficiente para hacer realidad este deseo mío”, agregó Neri Farina.

Otro de los cuentos de “Asuficción” también tiene como protagonistas al compositor José Asunción Flores y al poeta Darío Gómez Serrato. “La guarania es el son de Asunción, es su sonido, su música. En tanto, Flores y Serrato son de Asunción. Asuncenos puros. Uno creó la guarania, el otro vaticinó el futuro de ese género musical y la inmortalidad de su amigo y compañero en la Banda de la Policía”, remarcó el escritor.

Cuentos “relativamente cortos”

Neri Farina destacó además que “todos son cuentos relativamente cortos” y que hay microcuentos y también nanocuentos, que tienen una extensión de apenas un par de líneas.

“Todos tienen como escenario a Asunción, esta ciudad que me vio nacer, que me vio crecer y llegar a mi otoño particular entre sus calores irritantes, su tránsito neurótico, su transporte público trastornado, su crecimiento desquiciado, sus motochorros desenfrenados y sus asaltantes turbulentos”, indicó.

No obstante, sostuvo que también esta ciudad “mantiene atisbos de humanidad” y hay cuentos “vigorosamente humanos, plenos de pequeñas gestas cotidianas, sin nada parecido a épica”. El libro cuenta además con un bono poético titulado “Por eso, Asunción”.

Bernardo Neri Farina es además vicepresidente del PEN Paraguay y expresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP). Este es su libro número 27 y el segundo que dedica al género del cuento, luego de “Los pecadores del Vaticano”, publicado en el año 2006 y que lleva tres ediciones.