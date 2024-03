El vuelo literario de Ángel Luis Carmona

Esta obra “se trata de una colección de textos breves en verso libre, difíciles de encasillar en un género predeterminado, y que se enfocan en una amplia variedad de temáticas con el factor común –como anuncia el título–, de la “sinrazón”, y que se caracterizan por un humor ácido y una marcada tendencia a la incorrección política. Ambas características subrayadas aquí y allá por ilustraciones del humorista Nicodemus Espinosa”, explica el comunicado sobre el libro.

Lea más: El desafío de hacer “Carmina Burana” en Paraguay

En uno de los textos de presentación con que inicia el libro, el escritor y periodista Bernardo Neri Farina afirma: “He aquí una razonable cantidad de razonadas sinrazones que, más allá de hacernos razonar sobre una abundancia de asuntos, nos expone ante la acuciante necesidad de entrar en razón en este mundo que ha extraviado su racionalidad”; y, más adelante, “los epihaikus de Luis, en este contexto de la sinrazón pura criticada, constituyen un logrado modo de hacer una filosofía que puede salir a la calle a saludar a la gente común, sin perder la prosapia del pensamiento profusamente razonado. Y esto es algo gratamente razonable”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el autor y periodista Alcibiades González Delvalle dice del texto: “Este librito –por su extensión– se hace grande por la sabiduría de su autor. Con una capacidad de observación y poder de síntesis, nos regala ideas y pensamientos para la reflexión y el deleite”. Y, en otro momento, “Luis Carmona concibió, escribió, se divirtió y nos divierte con su “Crítica de la sinrazón pura”. El título nos acerca a Kant, y luego nos aleja para quedarnos con las razones de Luis, que las tiene en abundancia”.

“El librito”, al decir de Delvalle, en algo menos de cien páginas, aborda no menos de doscientos temas en sus aproximadamente trecientas pequeñas estrofas, de las que su autor afirma: “Yo no lo llamaría poesía (...). A falta de un nombre mejor, los he llamado epihaikus, porque fueron tomando forma bajo el influjo de la tradición de los mordaces epigramas occidentales y el reflexivo minimalismo de los haikus japoneses”, y también que “comenzó como un juego y devino en el alivio que siempre provoca decir lo que no se debe, como no se debe y cuando no se debe”.

Sobre el autor

Ángel Luis Carmona Calero nació en Madrid en 1956. Radicado en Paraguay hace más de 40 años, es periodista, crítico de arte, columnista y autor de artículos de fondo en distintos medios, esencialmente en áreas culturales y de opinión, pero también incursionando, con seudónimo, en áreas como el comentario de política internacional. Esta es su primera publicación fuera de los medios masivos de comunicación y en consecuencia la más estrictamente literaria.