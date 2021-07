Duran Duran abraza el presente

“Future Past” es el nombre del nuevo álbum que vuelve a poner a Duran Duran bajo los reflectores. El grupo pop británico conformado por Roger Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor reafirma su vigencia y una constante búsqueda de nuevos sonidos. Por el lanzamiento del primer corte llamado “Invisible” lanzaron un videoclip creado con inteligencia artificial, demostrando que quieren estar conectados a las tendencias actuales, indagando en las posibilidades de la tecnología.

Además, con la idea de “hacer a Duran Duran sonar como el futuro”, según Taylor, para el nuevo disco que saldrá el 22 de octubre trabajaron con productores de la talla de Erol Alkan, destacado DJ y productor inglés; Giorgio Moroder, histórico productor, cantante, DJ y compositor que marcó un camino para la música disco y que incluso trabajó en bandas sonoras memorables de filmes como “El expreso de Medianoche”, “Flashdance” o “Top Gun”; y Mark Ronson, británico que en la actualidad cosecha premios como músico y productor; e invitados como Graham Coxon, Mike Garson y Lykke Li.

Así, atravesando a múltiples generaciones, Duran Duran apuesta por la honestidad sus creaciones con la gratitud de poder seguir haciendo, luego de tantos años, lo que los hace afortunados: vivir de la música.

- Este 2021 cumplen 40 años de carrera, pero más allá de la retrospectiva ¿qué tan importante es para ustedes este presente en el que vuelven con nueva música?

- Llega ese momento y como banda se empieza a pensar: ¿Cómo podemos celebrar? O ¿cómo deberíamos celebrar? Y me parece a mí que el mejor testimonio de nuestra relación, que ya lleva 40 años, es un álbum con nueva música, porque eso muestra que es sincero y que nos importa. O sea, hay un montón de cosas que podríamos hacer, como un álbum de grandes éxitos, porque eso es siempre una tentación, es tan fácil caer en eso y hacer que tenga que ver con la nostalgia, pero yo creo que aprendemos de otras bandas que estuvieron antes en que si querés mantener tu vitalidad, a pesar de lo desafiante que es crear nueva música, esa es la mayor recompensa.

- Mencionaste la nostalgia, lo que me lleva a pensar en el nombre del nuevo álbum “Future Past” (Futuro pasado). Con ello ¿abrazan la nostalgia o simplemente es una afirmación del presente y una búsqueda de capturar la esencia de estos días?

- Sí, porque estamos justo en el medio del pasado y del futuro. Estamos en el presente y creo que es el mejor lugar para estar, porque todo lo que haces está influenciado por el pasado, no puedes alejarte de eso, siempre va a estar ahí. Y podés tratar de predecir el futuro pero no sé, creo que a todos nos gusta pensar en el pasado, especialmente cuando estamos estresados decimos: “Recuerdo cuando estaba en la escuela y teníamos vacaciones, o cuando bailábamos”. Son hermosos e increíbles momentos que todos tuvimos y es fácil perderse en eso, pero no sé qué tan sano sea eso. Creo que hay una forma como de estar presente a pesar de esos recuerdos. Es decir, somos las mismas personas que éramos diez, quince años atrás, podemos llenarnos de esas experiencias y recuerdos pero no nos definen, son solo una parte del viaje que nos trae a este momento ahora mismo.

- Empezaron el álbum antes de que la pandemia nos encierre ¿Cómo decidieron que este sería el momento correcto para lanzar su nueva música?

- Hablamos mucho al respecto. Primero que nada, nunca nos hemos tomado una pausa en el medio de la realización de un álbum, porque una vez que comenzamos con el proceso en que estamos construyendo un álbum con canciones nunca detenemos. Nunca hemos dicho: “¿Sabés qué? Necesitamos tomarnos una pausa, vamos a tomarnos nueve meses de descanso y volvamos luego a la música a ver cómo nos sentimos”. Pero más de un año atrás, en marzo, casi tuvimos el álbum terminado cuando todo pasó y fue muy estresante. Cuando empezó el encierro también cerramos el estudio para que todo el mundo vaya a casa y casi ni nos hablamos por esos nueve meses. Luego nos volvimos a juntar y ya empezamos a pensar en los Premios Billboard, porque tuvimos la oportunidad de presentarnos allí (el 23 de mayo) y teníamos que decidir qué canción lanzar. Teníamos como 16 canciones diferentes y decidimos que sería “Invisible”, entonces fue ir a mezcla y master, grabamos el video y dijimos: “¡Que salga!”. Luego tocamos en los Billboard y luego dijimos: ¡Ahora tenemos que lanzar el álbum! Tuvimos una gran cantidad de decisiones que tomar.

- Sobre el álbum trabajaron con diferentes productores de la talla de Erol Alkan, Giorgio Moroder y Mark Ronson. Con estas diferentes generaciones, visiones y abordajes ¿cómo llegar a un punto en común musicalmente hablando?

- Erol fue el primero en aparecer. Lo conocimos y todo lo que sabía de él es que tenía un gusto exquisito, hizo varios álbumes que me gustan pero realmente me cautivó su energía, amé eso y su visión, porque nos sugirió a Graham Coxon, un gran guitarrista (de Blur) y nos gustó esa idea. Empezamos a trabajar con Erol y Graham, y creo que la colaboración de ellos es como el esqueleto de este álbum. Pero después tuvimos la oportunidad de conocer a Giorgio en una premiación y estaba súper entusiasmado en trabajar con nosotros. Fue muy, muy diferente trabajar con él, porque cuando aportó sintetizadores ahí me sentí más consciente de cierta nostalgia. Pero no estábamos tratando de reinventar la banda, porque siento que “Invisible” es una canción con mucha proyección futurista, entonces la idea era hacer a Duran Duran sonar como el futuro. Luego Mark es alguien que tuvimos la suerte de conocer en los últimos diez años. Nos ayudamos mutuamente, le pedimos hacer un par de canciones juntos y él produjo la canción en la que hacemos un dueto con Lykke Li.

- Pensando en la búsqueda y toda la trayectoria de Duran Duran ¿Cómo hacer que luego de tanto tiempo siga intacto el deseo de hacer música y qué cosas siguen aprendiendo en todo este viaje?

- Creo que tiene que haber hambre de hacer música, o si no no lo hubiéramos hecho. Nosotros creamos Duran Duran hace 40 años y es como decir Ralph Lauren o Prius (risas), una gran marca y es nuestra. Por eso es tan especial para nosotros y solo queremos lo mejor. Queremos ser importantes, queremos hacer una diferencia. No se trata solo de lo que yo quiero o lo que Simon quiera. Duran Duran significa mucho para mucha gente alrededor del mundo por lo que es ciertamente nuestra responsabilidad la de seguir. Cuando estás haciendo música eso es lo único que importa. Creo que si eres lo suficientemente afortunado para encontrar un trabajo que genere esto en vos eso bloquea todo lo malo.