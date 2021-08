Evanescence: Por el sendero luminoso de la música

El emblemático disco debut “Fallen” hizo que la intensa voz de Amy Lee atravesara el mundo del rock para llegar a todos los rincones. Con temas como “Bring Me to Life”, “My Immortal” o “Going Under”, la banda se fue abriendo paso para posicionarse como una de las bandas más llamativas de su género.

Con temas en los primeros puestos de las listas, giras mundiales (una de las cuales los trajo a Paraguay en 2012), consolidación de nuevos integrantes, discos de estudio y en vivo como el más reciente “Synthesis Live” (2018) y mucho más, son parte del trayecto de un grupo que se toma su tiempo para afirmar las decisiones que los llevan a madurar canciones y lanzarlas en el momento correcto.

“The Bitter Truth” se trata del primer álbum de música original de Evanescence en una década. Con doce fuertes canciones es una reivindicación a las raíces de la banda y en el que musicalmente reflejan las tragedias personales en las vidas de los miembros de la banda (el fallecimiento inesperado del hermano de la líder Amy Lee, la repentina pérdida de un hijo por el bajista Tim McCord) y las tragedias colectivas del planeta en medio de la desigualdad racial, el covid-19 y la agitación económica.

Pero, a pesar de la oscuridad y la amargura de la vida, el mensaje rotundo del álbum de la banda que se completa actualmente con la guitarrista y corista Jen Majura, el baterista Will Hunt y el guitarrista Troy McLawhorn, es de luz, es el de saber que seguir adelante es mejor que rendirse.

Luz de la oscuridad

“Estábamos a medio camino haciendo el álbum. Veníamos trabajando en él, pensando en él y estábamos emocionados, ya planeando en lanzar un álbum en 2020”, confirmó Amy Lee, para explicar que la pandemia atravesó todo el proceso del nuevo disco que fue producido por Nick Raskulinecz, quien trabajó con bandas como Foo Fighters, Rush, Alice in Chains, Deftones, Korn, entre otras.

“Pasamos por mucho juntos por mucho tiempo. Entonces, cuando la pandemia azotó todo se volvió más complicado. Dijimos: no vamos a dejar que nada detenga lo que queremos hacer, no vamos a decepcionar a los fans, no vamos a decir “no importa” o no lanzar el álbum este año. Vamos a trabajar más duro de lo que estábamos trabajando, entonces desde que las giras se cancelaron y todo cambió tuvimos todo este tiempo en casa”, explicó sobre la forma en que aceptaron lo que pasaba y cómo usaron eso a su favor.

Acerca de la razón por la cual decidieron lanzar el álbum en medio de todo este contexto, afirmó que “se sintió como que nosotros necesitábamos música y el mundo necesitaba música, y estábamos justo donde teníamos que estar. Nos llevó más trabajo pero siento que valió la pena por todo eso que nos empujó hacia adelante durante el año pasado”.

Sobre la creación de este disco y el trabajo con Nick, Amy consideró que fue un proceso “genial” porque Raskulinecz es “un gran productor”. Parte de ello, afirmó, viene porque él “es un gran músico, por lo que él está en cada elemento, cada instrumento, sabe cómo tocar, él se puede sentar y encuentra el tono y trabaja con cada instrumentista para hacer de ellos su mejor versión. Es la clase de productor que realmente te desafía, te deja hacerlo mil veces hasta que sea mejor de lo que pensaste que podrías hacer”, mencionó.

“Él me complacía porque yo quería hacerlo “con todo”, incluso si había un pequeño sonido al fondo que apenas podrías escucharlo, pero esos son instrumentos de verdad ¿sabes? Lo hicimos al modo costoso o del modo largo o duro, porque quería ser lo más auténtico y perfecto. Siempre encaro un álbum pensando: puede ser la última vez, tenés que pensarlo de ese modo porque es tan precioso. Queríamos dar nuestro mejor trabajo y salimos de este álbum sintiendo mucha mucha satisfacción”, indicó la cantante.

Hacia un nuevo camino

Pensando en lo creativo, Amy confirmó que todo lo contrario a dejarse afectar por las consecuencias de la pandemia, ella dejó que todo lo que pasaba impulse su creatividad “hacia adelante”. “Hubo momentos que fueron muy dolorosos porque no se trataba solo de “divirtámonos y hagamos música”. El mundo estaba muriendo a nuestro alrededor y también en nuestro interior, con las cosas por las que estábamos pasando”, pensó.

En ese sentido, observó que todos tuvieron “un pequeño momento de identidad” haciéndose preguntas como “¿Quién soy yo cuando no hay nadie cerca? Simplemente no hay escapatoria de las cosas que hay en el fondo. Tenemos todas estas distracciones todos los días para no tener que pensar en el dolor por el que estamos pasando o las cosas sobre nosotros mismos en las que sabemos que probablemente deberíamos trabajar pero no lo hacemos. Sin ninguna distracción, sin nada más que hacer que concentrarse en ello puede ser muy difícil. Y la música era un lugar para nosotros para hablar sobre eso y desbordarnos, y para mí mucho de eso era trabajar en mí misma, para que las palabras salgan y luego las escucho y digo “oh, está bien, esto es real, esto es algo por lo que estoy pasando”, por ende es algo curativo de esa manera, es como una conversación honesta con un amigo o una sesión de terapia”, consideró.

- Además de ese proceso personal, el trabajo en equipo fue esencial para el álbum tanto para el aspecto lírico como para el sonido ¿Qué beneficios trae ese nivel de compromiso grupal?

- ¿Sabes? Eso es parte de mí como… Siento como algo por lo que estoy realmente agradecida en mi madurez ... Cuando era más joven simplemente me sentía... Y estaba agradecida, sentía que desafiaba constantemente para demostrar que podía hacerlo todo ... Puedo escribir esta canción, no me ayudes, puedo hacer esto, no me ayudes, estoy tocando el piano y cantando, no trates de ayudarme, como… mucho, que sé que probablemente me perdí algunas oportunidades geniales para colaborar porque estaba muy ocupada protegiéndolo, porque la gente estaba tratando de quitármelo, pero después de tanto tiempo que ha pasado y tanto ha cambiado en mi vida, finalmente me siento abierta como de una manera en la que no solía sentirme: “¿Qué piensas de esto?” Tal vez haya alguien que pueda ayudarme y hacer esto aún mejor, así que la colaboración en general es algo que me ha llenado el corazón y es genial porque cuando tienes la perspectiva de otra persona sobre algo ... no sé, puedes hacer algo que te sorprenda a tí mismo, puedes aprender algo, hacer algo mejor de lo que pensabas. Cuando estabas diciendo lo que estabas diciendo, me pregunto si estabas pensando en “Use My Voice” porque trabajar en esa canción... Todo, con invitar a muchas de mis mujeres en mi vida y cantantes increíbles que son mis amigas para cantar el tema... Antes de eso comenzó con el proceso de escritura donde abrí mi corazón a eso, que es mi más protegido, sabes, del pasado, y mi amiga que también está en una banda de rock llamada Veridia (Deena Jakoub) ella vive aquí y estábamos escuchando la música de la otra y mostrando y hablando de que estábamos escribiendo y solo siendo amigas y le muestro “Use My Voice” y yo estaba trancada en ella, y trabajé con la banda varias veces y no pudimos lograr un coro genial y en realidad no estábamos seguros de si sería una canción de Evanescence o no porque simplemente no sucedía... Y pensé que me encantaban estos versos, creo en esta canción pero no sé este coro, creo que puedo cambiar la progresión... Y ella dijo “me encanta esa progresión, solo necesitas que la melodía se mueva un poco más rápido así y ella comenzó a cantar y yo comencé a cantar y luego lo hicimos juntas y como yo estaba abierta a ella así lo logramos... No podría haberlo hecho yo misma y luego eso me hizo sentir tan bien. Tener esa conexión… porque cuando puedes tener esa conexión creativa con alguien es tan especial, no puedo realmente explicarlo. Cuando eso sucedió, me dio la idea de tener a todos esos cantantes e invitar a más personas y hacer que el amor sea aún más grande y que todos canten juntos.

- Algo que llamó mi atención por ejemplo con letras como la de “Use My Voice” es tu compromiso a llamar a la acción ¿Dónde radica para ti la importancia del poder de nuestros pensamientos u opiniones como sociedad? De hecho, eras la voz de HeadCount.

- Mucha gente ha sido, no quiero decir que fui la única. Nos involucramos con HeadCount para ayudar, motivar e inspirar a las personas para que sus voces importen y “¡vayan a votar!”. Es enorme en todo el mundo, como si la democracia hubiera sido atacada y nunca antes había sentido que lo había visto en nuestro país de esta manera. Así que fue un momento en el que... ha sido… que todos nos sentíamos como “¿qué podemos hacer? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro mundo, sabes? Porque yo realmente... la idea es que mientras más nos mantenemos unidos, ese es el poder, así que ese es el punto, así que creo que la única forma en que realmente puedes controlar a las personas es haciéndoles sentir que no importan, como que su voz no hace una diferencia, como si no contara y eso es solo una mentira, no es verdad. Entonces, cuanto más podamos motivar a las personas para que sepan que todas y cada una de las personas realmente marcan la diferencia, si te sientes fuerte acerca de algo, debes usar tu voz, la posees para estar presente, la posees para levantar la mano y decir “Ey, soy esto”, tengo que tener un lugar en nuestra sociedad, hazme un lugar, tenemos que seguir haciendo más y más espacio para que todos puedan trabajar y prosperar en nuestro mundo sin cortar esquinas y haciéndolo pequeño.

- Amy, ¿sos consciente de que muchos de los que crecieron con Evanescence son adultos hoy, como yo? Y también, ¿piensas en llegar a nuevas audiencias o simplemente dejas que la música se conecte con todo el mundo?

- Creo que conectamos con mucha gente, tenemos fans desde siempre y fans que son nuevos. O esos que dicen “No sabía que Evanescence hizo algo más desde Bring me to life”. Sea lo que sea, sea el tipo de fan que seas eres bienvenido. Siempre me gustó mucho el hecho de que nuestros fanáticos son todos diferentes, como cuando vamos a nuestros shows es algo hermoso ver a nuestra audiencia estar tan dividida entre hombres y mujeres y todas las edades, todo. Me sorprende constantemente la gente que dice que es como un fan desde hace mucho tiempo, yo digo “¿en serio? ¡Eso es genial!” Amo eso. Sí, somos felices.

- “The Bitter Truth” es como un reflejo de la tragedia. Perdiste a tu hermano, Tim su hijo, y puedo entenderlo porque hace cinco años perdí a mi hermana, ella era dos años menor que yo. Y siempre me pregunto a mí misma y ahora te pregunto si es posible y cómo abrazar la tragedia para hacer florecer la creatividad y luego seguir con la vida.

- Quiero decir, principalmente no estoy tratando de abrazar la muerte de aquellos que amo, estoy tratando de abrazar su vida, ¿sabes? Y no quiero tirar mi dolor por completo porque es parte de mi amor, estar cerca de ellos es llorarlos, y por sus vidas y su existencia en mi vida seguir es hablar de eso, y es para recordarlos, e incluso si te pone un poco triste como te hace sonreír también y no sé cómo hacerlo mejor pero es parte de quien soy y quiero que sea parte de quien soy. Él siempre será mi hermano, ella siempre será tu hermana, parte de quien eres, y yo quiero mostrarlo tanto como quiero que exista en mi música, quiero que exista en las elecciones de los videojuegos que compro, como todo lo que hago, quiero seguir siendo quien soy y tenerlos en mi vida, así que sí, eso toca un gran dolor, pero también toca lo grande que es nuestro amor, no nos dolería tanto si no lo amásemos tanto. Por eso estoy agradecida por su vida.

- Por último, hablando de cambios, es inevitable hablar de cómo las mujeres están teniendo más importancia en el mundo de la música. Sabiendo que históricamente este ha sido un escenario dominado por hombres ¿Qué tan parte te sientes de todo este empoderamiento femenino?

- He visto cambios en el mundo del rock, quiero decir, por lo que he visto, siempre ha habido mujeres en la música, pero ver mucho empoderamiento con solo ver los números y no ser solo una novedad por tener una banda de chicas o ... simplemente algo que es normal y debe ser tomado en serio como todo lo demás. No quiero ser la mejor banda de chicas, quiero ser la mejor banda, así que no creo que todos realmente quieran ser definidos solo por aquello con lo que nacen, ¿sabes? Queremos ser quienes somos por lo que somos. Entonces, lo mismo con ser un artista en cualquier forma, quieres hacer música, quieres hacer un arte que diga algo más profundo que eso, así que estoy feliz de decir que he visto a muchas más mujeres no solo en el escenario sino también en el backstage trabajando, siendo tomadas en serio y siendo respetadas detrás de escena como algo enorme y ya sabes, gente como tú que me está entrevistando. Muchas de mis primeras entrevistas fueron todas con chicos y el tema con eso… Amo a los hombres, están a mi alrededor… Pero la cosa sobre eso que hace la diferencia es cuando cada conversación que la gente está escuchando tiene preguntas que están siendo preguntadas y curadas por un chico, es su perspectiva, es la perspectiva de un hombre sobre lo que preguntan o de lo que estamos hablando sobre qué es una mujer o cómo soy yo ... cualquiera de ellos lo hace desde su perspectiva de lo que está pasando, y algo de eso es genial, pero es realmente importante no serlo, porque creo que el punto real es que tenemos que poder ver desde todas las perspectivas. Esa es la única forma de trabajar para sanar el mundo, necesitamos poder mirar más allá de nuestra propia mirada y ver desde los puntos de vista de otras personas. Estoy feliz con el progreso, simplemente hay que seguir adelante.

- Amy, muchas gracias por tu tiempo y por hablar con Paraguay, un país que realmente ama a Evanescence y esperamos tenerte de regreso y repetir esa inolvidable noche de 2012.

- ¡Eso también me encantaría, ojalá sea el año que viene!