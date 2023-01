La banda Panic! At The Disco anuncia su disolución tras casi 20 años de carrera

“Ha sido un viaje increíble”, expresó el cantante e instrumentista Brendon Urie, al inicio del comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Panic! At The Disco, en el que anunció el fin de este proyecto musical, que se inició en el año 2004 por el cantante y guitarrista Ryan Ross y el baterista Spencer Smith.

Lea más: A.N.I.M.A.L. celebra su historia y reafirma sus ideales

“Al crecer en Las Vegas jamás podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares alrededor del mundo, así como todos los amigos que fuimos haciendo por el camino. Pero a veces un viaje debe concluir para dar paso a otro que está por iniciarse”, añade el comunicado de Brendon Urie.

El artista exclamó que con su esposa Sarah están esperando un bebé y que la idea de convertirse en padre, además de ver a su esposa convertirse en madre, lo hace sentirse honrado y entusiasmado. “Estoy ansioso por esta próxima aventura”, acotó.

“Voy a poner fin a este capítulo de mi vida, para poner el foco y la energía en mi familia, por lo que Panic! At The Disco ya no existirá”, añade el texto.

Brendon Urie también agradeció al público por su apoyo a lo largo de los años y afirmó que ha sido un placer compartir el escenario por tanta gente talentosa. Finalmente, sostuvo que las últimas presentaciones de la banda serán las ya anunciadas para Europa y el Reino Unido.

A lo largo de su trayectoria, Panic! At The Disco lanzó siete álbumes de estudio, entre ellos “Viva Las Vengeance”, publicado en agosto pasado.