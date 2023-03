Los Lilas y un viaje a contracorriente

El artista afirmó que estas nuevas nueve canciones salieron de un proceso a fuego lento, donde el disfrute y la honestidad con los sentimientos fueron prioridad. A partir de ese pensamiento inicial, de plantearse si uno puede ser capaz de ser autocrítico, es como ha surgido “Contracorriente”, trabajo grabado, mezclado y masterizado por Diego Serafini.

“Vivimos en un mundo donde todo es muy rápido, hay que hacer música ya y sacarla ya, pero esto fue parar la pelota y preguntarse: ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿Está bueno? ¿Es interesante? ¿O hago por hacer? Porque nos pasa a los músicos que queremos sacar algo porque ‘ya pasó un tiempo desde lo último y voy a estar fuera del radar’. Sin embargo perdemos a veces la capacidad de preguntarnos si es real y honesto. Eso hicimos ahora, tardamos mucho pero gracias a eso salió este resultado que nos llena”, explicó Ale Frontanilla.

Pero para llegar a estas aguas en las que se encuentra navegando este proyecto, Ale recorrió primero un sendero lleno de sucesos. Recordó su enamoramiento por el arte en épocas de colegio, donde supo ser parte del coro, tener una banda y pasearse tocando por los intercolegiales. Además, fue allí donde descubrió la literatura.

Al salir del colegio sintió la necesidad de volcar esa pasión de una forma más profesional, entonces nace en 2008 la banda Día D, con la que editaron el álbum “Libertad” y tocaron en destacados escenarios.

“Día D me dio muchas satisfacciones porque fue el momento donde sentí que entraba a las grandes ligas, ahí le conocí a Diego Serafini, a los Área 69, a los Flou. Sacamos un disco, ‘Libertad’, que sonó y la gente nos empezó a reconocer”, dijo sobre esta primera exploración donde aprendió más cosas como lo administrativo de una banda, porque “no es solo salir a tocar”.

Lastimosamente, el fallecimiento de su baterista Alfredo Florentín detuvo el camino de este grupo, porque acordaron que él no tendría reemplazo. “Yo volví a a la música después de un duelo”, reconoció Frontanilla, quien años después pasó a integrar Garage 21, donde sigue actualmente y en paralelo. Pero “fue pasando el tiempo y me dí cuenta que no quería encerrarme, que cada vez quería más”, afirmó.

Ese deseo de expansión fue la patada inicial que comenzó con el EP “Tres mil noches en el Sur” (2020) aún bajo el nombre Ale y Los Lilas. La grabación de ese primer trabajo fue algo “revelador” para él, ya que fue volcando su curiosidad de explorar géneros diferentes.

Dicho EP fue grabado junto a Diego Serafini y el baterista Guille Gayo, aún como un proyecto casi solista. Pero con el tiempo se fue dando cuenta que trabajar con ellos le daba un condimento especial a este trayecto.

“Ellos se coparon y le pusimos más seriedad al asunto. Después encontramos en Pancho (Francisco Quevedo - guitarra) una figura que completaba la familia. Ahí dije que esto no soy solo yo, no es un proyecto solista, somos todos. Ale y Los Lilas era muy cancionero, eran temas en guitarra que salieron de una peña. Esto fue otro viaje”, resumió sobre esta apuesta que cerró con David Moreno en sintetizadores y teclados.

En ese sentido, Ale reconoció que no le gusta trabajar de forma vertical. “Siento que cuando alguien impone algo se pierden demasiadas cosas y esto realmente dejó de ser vertical por la confianza que hay hacia mis compañeros. Este un compromiso con un ‘nosotros’ y no conmigo”, confirmó.

Así llegó este álbum que contiene nueve temas y colaboraciones con otros cantantes como Paty Latorre, de la banda Passiflorx, y Mauricio Rodas, de Mauricio y Las Cigarras.

La identidad emocional y sonora de Los Lilas

“El camino fue largo, duró dos años y medio. Pero creo que las cosas buenas se construyen con paciencia, con tiempo, pensándolas bien, trabajándolas. Dejamos fraguar el material, escuchar de vuelta, retocar, hasta que llegó el punto de abandonar las canciones, porque las canciones no se terminan, se abandonan, dicen por ahí”, reflexionó Ale.

Ese enfoque de banda apareció entonces desde la búsqueda de “encontrar un poco más de groove e intentando que la literatura de lo que hablemos sea un poco más madura; queríamos que la poesía parta de otro lugar y se encuentre con una nueva textura de sonidos, de donde parte también la decisión de tener las voces de Paty como corista”, reconoció.

“Lo lindo de Los Lilas es que estamos todos grandes y sabemos lo que queremos. Cuando decidimos embarcarnos en este proyecto de banda sólida, sacando mi nombre, nos sentamos a pensar en cómo queremos sonar y en qué nos gusta, para encontrar el camino hacia dónde dirigirnos”, indicó.

Introspección, serenidad y disfrute

“Contracorriente” es definido por Ale como un álbum nacido de la introspección y en concordancia con la honestidad de lo que sentía cada integrante. “Uno piensa que con el crecimiento viene la tranquilidad, la paz, y no es así. Estamos grandes pero seguimos teniendo diferentes inquietudes”, dijo entre risas.

En ese sentido, detalló que el álbum está planteado como un viaje emocional y sonoro. “Hay de todo. Empieza con ‘A veces’, va de abajo para arriba, se va poniendo más groovero. El tema con Mauri, es ‘Fugitivo’ y habla de escapar de todo, de ser feliz y que nada te importe. Después baja un poco la intensidad y vuelve a romper todo con ‘La rebelión’. Sigue y termina con ‘El canto de las ballenas’ donde estoy adentro de una nube donde no veo la salida. Es un tema dedicado a nuestros demonios. Es el último y como un final abierto”, explicó.

En ese proceso llegó la música como un reflejo también de lo que escuchaba cada uno. Incluso hay un tema, “La última primera vez”, trabajado enteramente durante un workshop en el estudio Supernova. El mismo fue concebido y grabado frente a alumnos y músicos profesionales y terminó quedando en el disco.

“Así el álbum se desarrolla entre situaciones personales de cada uno, porque las letras las escribimos juntos. Fue una catarsis colectiva impresionante, por eso es muy honesto y muy nuestro. Queríamos que sea real. Son historias escritas por ‘treintaycincoañeros’ con lo que nos pasa de verdad porque queremos creer lo que cantamos. Nuestra música, en primer lugar, tiene que ser honesta con nosotros”.

Un nuevo comienzo

Para Frontanilla, con esta obra, está en un punto donde se siente “pleno” e incluso afirmó que este es “un nuevo comienzo”. Recordó que hablando con amigos llegó a decir que desde la grabación del disco “Fuego”, con Garage 21, no sentía esta sensación. “Siento que hicimos una obra de la que me puedo sentir orgulloso y decir: miren, esto es lo que somos y a partir de acá construimos todo lo que se viene”.

Eso va también en concordancia con el nombre del álbum, donde está implícita su búsqueda. “Contracorriente” es como una rebeldía. Estamos cansado de las canciones desechables que lanzás y en un mes tenés que tirar una nueva porque o si no no sonás. Entonces queríamos sacar un disco que tenga un concepto, un hilo conductor, que te lleve por varias fases y que la gente pueda disfrutar de inicio a fin, tratando que nuestra música no sea desechable, sino que sea pensada”.

Pero además, este también fue un viaje para todos ellos con muchos aprendizajes. En su caso personal, Ale aprendió “como nunca” a “colaborar y escuchar”. “En la música no es solamente: ‘hago lo que yo quiero’. Aprendí a escuchar a mi banda, a mis amigos, a compartir música con mis amigos, a desechar, porque lo más difícil de grabar un disco es soltar canciones que amás pero a veces es un enamoramiento temporal. Entonces aprendí a soltar pero también a hacer que las canciones maduren. Fue un proceso igual que la vida misma”, cerró.

Cabe resaltar que estas canciones sonarán el próximo 22 de marzo, ya que Los Lilas estarán en la segunda jornada del festival Asunciónico en el Parque Olímpico del Comité Olímpico Paraguayo (COP), compartiendo escenario con artistas nacionales e internacionales.