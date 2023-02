LP: “Trabajé mucho para que la música sea mi medio de vida”

En marzo del año pasado una fuerte tormenta cayó sobre Gran Asunción. Entre el 22 y el 23 debía realizarse el festival Asunciónico con muchas estrellas de la música internacional. LP era parte del cartel de la segunda jornada. Pero el primer día no pudo realizarse en su totalidad por lo que el evento fue cancelado.

La artista ya se encontraba en nuestro país cuando, en medio de mucha incertidumbre, se anunció que ella no se iría sin dar un show aunque sea en formato acústico. Así, el 23 de marzo la cantante nacida bajo el nombre de Laura Pergolizzi generó una fila que ocupó varias cuadras afuera del local donde actuaría. El show fue un sueño para los fans y un deleite para quienes la descubrieron. Esta vez viene a tomarse la revancha en un espectáculo ya con banda completa.

Pero antes de llegar se tomó el tiempo de hablar con Paraguay, en una charla donde recordó ese momento que para ella si bien “no fue como hubiera querido tocar”, no dejó de ser “increíble”. “Me emociona mucho volver, porque también cada vez que vuelves a un lugar donde ya construiste lazos es genial, además de que por supuesto puedes llegar a nuevas personas”, señaló.

“Conexión” es una palabra que repitió varias veces durante la entrevista, porque para ella eso es lo fundamental de hacer música. Por eso para ella el hecho de poder escribir algo, crear música y tocarla para tanta gente alrededor del mundo es “como un sueño”.

“Soy muy consciente de que es un regalo, es una experiencia muy única, pero la verdad es que trabajé mucho para que la música sea mi medio de vida, porque al comenzar tampoco tenés una garantía de que vaya a funcionar”, planteó la artista que debutó en 2001 con el álbum “Heart Shaped Scar”, al que le siguieron “Lost on You”, “Heart to Mouth”, “Forever for Now” y “Churches”.

Para ella hacer música es la “motivación más pura” que puede tener, por lo que considera disfrutar “realmente” de lo que hace. “Una de las razones por las cuales empecé era conectar con alguien a través de una canción y eso sigue siendo lo más importante para mí. Me siento muy agradecida pero también siento que estoy como en una misión de compartir y hacer sentir mejor a la gente a través de la música”, afirmó.

Algo en lo que hizo énfasis fue que, no solo uno debe tener talento sino que hay que trabajar mucho. “No creo que eso sea suficiente a veces, tener talento; creo que tienes que trabajar en esa conexión. Hay gente talentosa, gente grande en la industria que tal vez no conecte. No es que esté juzgando, solo espero que conecten. Me refiero a que a veces puedes hacer esto y sentirte vacío si no eres cuidadoso”, indicó.

Un nuevo capítulo

LP está en constante desarrollo y crecimiento, según ella misma lo afirma, ya que si bien está enmarcada en el tour con el que presenta “Churches”, lanzado en diciembre de 2021, mientras ya ajusta los últimos detalles de su nuevo disco.

“El nuevo álbum será muy diferente. ‘Churches’ fue como (…) quiero llamarlo oscuro, pero porque se sentía profundo y pesado, pues empezó antes de la pandemia y la atravesó, pero hay mucha luz también, por lo que fue importante. Pero ahora hice nuevos amigos, todos músicos, y siento que para mi espíritu y mi alma es más reconfortante tener ahora este viaje emocional junto a ellos, ya que son parte. Por eso creativamente me siento en un buen lugar y espero que a la gente le guste lo nuevo. Tengo el nombre, pero no puedo decírtelo todavía. Tengo todo”, dijo entre risas.

LP y la lírica comprometida

La artista utiliza su música como vehículo para la emoción, pero también para cantar cosas que ella considera “verdades”. Su música, por ejemplo, estuvo presente en la serie “Orange Is the New Black”, como también ha puesto su voz a la canción “Back Where I Belong” para la serie “Sense8″. Ambos trabajos que plantean temas referentes a la diversidad.

Para ella es importante que uno pueda “decir y hacer lo que quiera” cuando se trata de pensar en vivir la orientación sexual como uno prefiera. O por ejemplo, en “no hablar del color de piel o la forma del cuerpo del otro”.

Mencionó el caso reciente de un periodista llamado Tucker Carlson, quien planteó el hecho de que solo cinco de los 97 jueces confirmados por el presidente Joe Biden son hombres blancos, mientras que 22 son mujeres negras”. La cómica Chelsea Handler salió al paso diciendo que la diversidad y representación “es un sueño hecho realidad”.

“Por suerte ella le dijo: ¡cállate hombre!. Además, ¿qué pasa con todos estos hombres teniendo opiniones así? Saber que hay hombres opinando sobre el cuerpo o el color de piel de las mujeres me hace querer matar a alguien ¿Quiénes se creen que son? A ver cómo cargan a un bebé por nueve meses”, exclamó.

Con mucha honestidad, LP reforzó la idea que “todo el mundo puede decir lo que quiera” porque es “sano permitir a otros tener opiniones, a excepción de los hombres sobre los cuerpos de las mujeres, o en general, opina pero por favor no sobre el cuerpo de otra persona”, insistió. A lo que añadió con una carcajada: “No soy muy amigable cuando se meten con mis derechos”.

En este sentido, ella aprovecha su música para poner sobre la mesa este y otros temas, sin dejar de hablar de otros sentimientos universales como el amor y la paz.

Al respecto, explicó que está navegando en poesía porque escribir y explorar sentimientos es algo que le gusta mucho. “De chica escribía muchas historias, pero no sé si veía un futuro en la poesía. Me gustaría escribirla ahora, pero para eso leo mucho”, contó la artista quien va de leer a Arthur Rimbaud, Charles Bukowski, Rumi, Robert Frost o Charles Baudelaire. “Me gusta ir de un lado a otro”, dijo.

Todo esto también es útil para ella a la hora de escribir para otros, ya que ella no solo es artífice de sus letras, pues ha escrito canciones para Rihanna, Cher, Backstreet Boys, Christina Aguilera, entre otros.

Un momento para conectar y divertirse

“Por favor, vengan a pasar un muy buen momento”, dijo hacia el final LP, quien espera reencontrarse con la gente de Paraguay pero esta vez en un escenario más grande y con todos sus músicos.

Todavía quedan entradas en Ticketea para los sectores Campo (G. 200.000), Campo Premium (G. 450.000) y VIP Lounge (G. 700.000).