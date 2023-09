Per Se: “Todos los caminos llevan a buscar equilibrio”

El nombre del grupo Per Se empieza a sonar con fuerza a principios de la década del 2000. Una formación de amigos transitó el sendero del rock, pero por los usuales compromisos de la vida, casi todos los integrantes salieron. El guitarrista, cantante y compositor Fabri Demestri no soltó la guitarra un solo día, como tampoco el nombre del grupo por la historia y los sueños que le unían a esa denominación.

Lea más: Tierra Adentro: “Es motivo de mucho orgullo que el guaraní esté como protagonista”

En 2010 Demestri graba un disco solista, pero finalmente no pudo dedicarse a ese objetivo. Una vez más la vida le llevaba por otros carriles. Fue en 2021 cuando conoció a Mali Oliveira, su compañera de vida. Grata fue su sorpresa al descubrir que ella cantaba y de la mejor manera. El sueño de Per Se volvía a escribirse con un regreso, con varios de los integrantes iniciales, en 2019 con el show “Renacido”.

La pandemia, de forma cruel, se encargó de desequilibrar esta armonía y cada uno volvió a encerrarse por las imposiciones. Pero el sueño estaba cada vez más latente y Fabri y Mali no tenían ganas de tirar la toalla. Decidieron que juntos pondrían sus voces a continuar soñando, marcando así el inicio de una nueva era de Per Se con ambos al frente y una nueva sonoridad más cercana a la música popular y el pop. A partir de ahí salieron sencillos como “Espiral infinito”, “Cleptócratas”, “Imán”, “Indómito viento”, entre otros.

Búsqueda constante

Fabri, abogado de profesión pero cantante desde que tiene uso de razón, y Mali, ingeniera de sistemas pero amante de la música, saben que estaban destinados a encontrarse para escribir esta parte de su historia. Su cotidianidad y una búsqueda de estar en equilibrio los llevó también a practicar yoga, donde conocieron a Gloria y Osvaldo, amigos que hoy son piezas clave en el desarrollo artístico de Per Se y con quienes empezaron a soñar el nuevo disco.

“Es como una red que se va formando. Todo ese tiempo que pasó hasta ahora no es que se perdió, porque cada uno personalmente evolucionó, pasaron cosas, incluso esas famosas juntadas de filosofía que al final son momentos de creación”, explicó Mali sobre el momento en el que se encuentran ahora, en un lugar donde pudieron hallar el equilibrio necesario para sobrellevar también una vida en constante ajetreo.

Empezaron a practicar yoga, incluso un poco “escépticos”, según reconocieron. “Después nos dimos cuenta del bienestar que te da en todo sentido, pero también fuimos conectando con gente”, dijo la cantante, quien durante toda su vida también pasó por un proceso de entender y reconocer su voz y su ser sobre el escenario.

El yoga, como deporte y disciplina, les aportó no solo ese bienestar físico y emocional, sino que les ayudó a entender la importancia de fortalecer ese tejido de personas que aportan en la vida de uno a partir de un mismo ideal. “Estos nuevos lanzamientos resumen todo lo que pensamos y somos”, afirmó Mali, para destacar que sin toda la gente que los impulsó no estarían presentando todo de esta forma.

En movimiento

“Elementos” es parte del álbum que se llamará “Motus”. Todo esto parte de la frase “motus animi continuus” que significa “movimiento contínuo de la mente”, que Fabri encontró un día leyendo un libro. Junto a sus aliados tomaron este concepto para plasmar su búsqueda no solo sonora sino conceptual y espiritual.

Son cinco los temas que serán parte de esta obra pero aún no quisieron revelar los nombres, porque también buscan la sorpresa de su público. Sí explicaron que cada canción nació de una experiencia impactante para ellos, que los transformó, y ese es el hilo conductor que lleva las obras hacia una idea, la de dejarse conmover y de saber plasmar eso con sensibilidad.

Diferentes géneros se combinarán también en esta obra en la que ellos dijeron no sentir ningún vértigo hacia explorar diversidad. “Va a ser un experimento, realmente, porque de repente hay que arriesgarse. Y algo que aprendí es que en cierta época tenías que ser algo como muy encasillado, pero ahora es como que ya depende de tu ánimo artístico ir por una faceta u otra, hay licencia para mezclar”, reconoció Fabri.

Elementos para sentir

En Villa Florida ellos tienen un lugar que les conecta mucho con ellos mismos. El paisaje nocturno, la arena, el agua y una fogata que hicieron para pasar la noche cantando vio nacer a “Elementos”. Una melodía empezó a crecer cuando ellos se dieron cuenta que estaban rodeados de todo lo que es preciado y necesario para vivir.

“Sin darnos cuenta estábamos rodeados de elementos, agua, tierra, fuego, aire, pensando en esos maestros que en la sangre misma vienen y que evolucionamos a través de ellos y aprendimos, sentir esa conexión con lo eterno, con esas raíces, que venimos de otros lados, nos hizo entender el sentido de esta canción”, dijo Mali.

A eso, Fabri sumó que momentos como ese, de estar en un estado relajado en una playita, disfrutando también del silencio, son “momentos de felicidad absoluta”. “Esta canción me gusta porque me lleva a ese lugar, donde más allá de todos los problemas o vicisitudes de la vida, uno puede ir y abstraerse con lo mejor que hay y que está disponible gratuitamente, la naturaleza, o eso que encontramos también en el amor de una persona, la familia, lo que suena a cliché siempre, pero es real”, reconoció.

En ese sentido, Mali destacó que cada persona puede encontrar algo que la motive, por lo que para ellos, como músicos, es imprescindible saber transmitir eso que les inspira y con lo que conectan.

“Ahora es tu hora” se repite como un mantra en esta canción, algo que ellos reconocen que es como un llamado tanto personal como a la gente para entender que hay que hacer las cosas sin dudar. “Es un llamado para nosotros mismos incluso, porque nos apasiona la música desde que existimos, pero estábamos dando vueltas para ver cómo dedicarnos a tiempo completo. Entendimos que tenés que darle tiempo a lo que te apasiona sí o sí o si no vas a vivir frustrado. Si no le haces caso a lo que realmente viene de adentro esto es una especie de recordatorio”, remarcó Demestri.

Por su parte, Mali acotó que es importante resistir y seguir “a pesar de no ver cambios rápidos” en un mundo que nos quiere ver corriendo todo el tiempo. “Hay que disfrutar del proceso y no dejar que te gane la ansiedad. Es cierto que tanto trabajo a veces quiere terminar por vencerte para que dejes de hacer eso, pero si no hago eso que quiero, ¿qué hago? es ahora”, afirmó.

El equilibrio

Mali sabe reconocer que ella, al comienzo e incluso un poco hasta ahora, no se atreve a ponerse como voz principal. De hecho tuvo un proceso que la ayudó a reconocerse como cantante, algo que por mucho tiempo no quiso aceptar que era. “Hay veces que vale la pena sobrepensar, pero hay que encontrar un equilibrio y saber soltar también”, dijo sobre esos momentos en que uno gira en círculos acerca de sus inseguridades.

En ese mismo planteamiento, Fabri habló sobre el proceso de las canciones y el saber cuándo soltarlas, porque también es esencial reconocer que a veces algo es lo mejor que uno puede hacer en cierto momento. Ambos agradecen todo lo que pasó con “Elementos”, donde los dos aprendieron de sus vulnerabilidades y potenciaron sus virtudes. “Creemos que el nuestro es un camino recorrido con honestidad artística, entonces podemos defender lo que hacemos sin poses. Insistimos en lo que nos gusta”, indicó.

Fabri y Mali entienden que ese ahora es un ir y venir constante, también desde la comprensión de lo mucho que disfrutan la vida con sus complejidades y simplicidades. Ella no duda en reconocer también que, por momentos, uno se pone existencialista y piensa “¿para qué hago esto? ¿a quién le llega?” y si es que tiene sentido seguir luchando en un mundo hostil. “Al final pienso que si no tomamos acción ¿por qué voy a esperar que otro tome? La mejor actitud que puedo tener es hacer, ampliar la red y tener una actitud positiva. O si no ¿qué vamos a hacer? Se trata de no perder la esperanza”, reflexionó.

Por eso, toda su nueva música responde a un entramado que habla de “tener una buena actitud ante la vida, no rendirse, no perder las oportunidades” esperando que “algún mensaje nuestro pueda servir y resonar”, dijo.

Cantar con seguridad

Hoy en día Per Se está en una etapa donde ambos comprenden que deben expresar su mensaje con mucha claridad. “Es una etapa diferente en el trajinar desde la primera vez que agarré una guitarra. Pero hoy en día encuentro esta satisfacción de que transmitimos algo, si bien no tenemos audiencia masiva, se siente bien el hecho de llegar aunque sea a 15 o 20 personas, algo mejor que tener mil escuchas de caras desconocidas. Sé que todo es parte del proceso y me tranquilizo”, planteó Fabri.

Todo este entendimiento, reconoció, les dio el yoga. “Nos cambió el enfoque, de hecho me siento exitoso con ciertas experiencias que quizás antes no”, afirmó sobre un trabajo mental que les hizo notar también que para cierta gente “sentir está mal visto” pero para ellos sentir es lo más valioso.

“Por suerte tenemos los dos la misma visión”, dijo Mali entre risas y con una mira cómplice hacia su compañero. Ambos reconocen que en todas las relaciones habrá siempre “diferencias y debates, pero al final todos son procesos”. Lo importante, dentro de todo, añadió la artista, es encontrar un punto de equilibrio. “Cada uno puede hallar eso que le equilibra, hacer yoga, caminar, nadar, cantar. Hay que identificar y no restarle importancia, no dejar de lado por otras cosas, porque a veces por eso terminamos ansiosos”, observó.

Fabri resaltó “la sincronicidad” con que todo está sucediendo para ellos, con una felicidad que lo permite disfrutar sin tapujos de su conexión con su comunidad. “No hay que perder el foco en creer siempre que los paradigmas que uno abraza dan resultado. Al final todos los caminos llevan a buscar equilibrio”, cerró Mali.