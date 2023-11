José Mongelós: “Siempre me gustó romper los esquemas”

José Mongelós es un nombre que suena en la escena de la música operística desde hace muchos años. Casi sin descanso, el artista paraguayo se ha formado para elevar su nivel en esta rama que decidió abrazar. Pero también, a causa de sus ganas de explorar otras facetas, tuvo la oportunidad de empezar a interpretar la música fuera de los límites de la ópera, algo que encendió en él el deseo de “presentar un producto diferente, un producto de altísima calidad”, según anticipó a ABC.

En esta ocasión, Mongelós hará canciones de artistas y grupos de talla mundial como Adele, The Cranberries, Luis Miguel, Miley Cyrus, Mon Laferte, Nathy Peluso, Frank Sinatra, Whitney Houston, Ariel Ramírez y Astor Piazzolla, entre otros. A todo esto, promete acompañar con “un despliegue escénico y lumínico memorable”, con “una jazz band de calidad internacional, con arreglos y dirección de Diego Carmona, y coreutas que compartirán también escenario con bailarines”, todo esto en el marco de una escenografía y decoración a cargo de Rocío Sienra.

“Siempre me gustó romper los esquemas, romper la percepción que tiene el público de lo que yo hago, que es solamente ópera; y bueno no es solamente ópera (Not Opera) así que creo que vamos a sorprender con la propuesta que estamos presentando y esperamos que todos vengan”, dijo el artista.

Al respecto de su carrera, detalló que ya desde hace unos años viene “rompiendo” con el hecho de dedicarse a cantar solamente obras clásicas de ópera. “Creo que lo que me ayudó mucho fue empezar a interpretar ópera contemporánea desde el año 2019 y eso hizo que me libere mucho artísticamente y empiece a buscar otro tipo de expresiones a nivel musical y escénico. Es así también de donde viene este producto, donde quiero cantar los temas más grandes de la historia, temas divertidos, quiero hacer un show distinto y creo que va a estar buenísimo”, planteó.

Un viaje por distintas épocas y sonidos

A la hora de pensar en el repertorio tan diverso que presentará, explicó que el desafío no pasó por adaptar las músicas a su voz, sino por “encontrar una uniformidad vocal mía para interpretar todos estos temas y hacerlos entrar en un show”.

“No me sentí desafiado vocalmente por los temas, sino más bien es un desafío estético, en el sentido de encontrar unidad y hacer que los temas funcionen entre sí y que mi vocalidad se adapte a eso, pero realmente son temas que me encantan. Muchos de ellos son temas que escucho hace años, así que cantarlos en vivo es un sueño y creo que están saliendo espectaculares”, afirmó.

Acerca de tener la oportunidad de presentar un show de esta talla en el escenario del Municipal, dijo que es un honor. “El Teatro Municipal es una de mis casas artísticas. Ya perdí la cuenta de cuántos shows he hecho ahí, de distintas índoles. Y presentar un show así ahí es muy especial. Estrenar este producto en el teatro es súper especial”, reafirmó.

“Me encantaría que el público vaya con ganas de divertirse, de pasar un buen rato, de escuchar músicas increíbles, porque creo que tenemos en el setlist los mejores temas de la historia. También que se vayan con curiosidad a ver, porque creo que se van a sorprender con algunos temas, que se van a sorprender con algunos artistas que voy a presentar. La idea es que se vayan a pasar un buen rato”, cerró.

Las entradas generales cuestan G. 143.000.