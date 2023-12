Flor Bertotti llenó de nostalgia y emoción el SND Arena con temas de “Floricienta”

Había una vez una chica llamada Flor Bertotti, que hace aproximadamente 20 años atrás saltó al estrellato con “Floricienta”. La serie infanto-juvenil argentina, creada por Cris Morena, rápidamente se ganó al público a través de una historia marcada por el carisma de su protagonista y sus pegadizas canciones. Al punto que algunas de ellas se instalaron y siguen sonando hasta ahora en la programación de algunas radios.

Y en la noche del sábado, Flor Bertotti se encontró por primera vez con el público de Paraguay. El SND Arena estuvo casi colmado, pero no por niñas o adolescentes, sino por mujeres rondando los 30 años que cantaron con toda la intensidad aquellas canciones. La artista también aprovechó para incluir en el repertorio canciones más recientes, de su propia autoría, como “Hola qué tal” y “Ay qué lindo”.

Bertotti no duda en poner toda la carne al asador en este espectáculo, que cuenta con un gran despliegue de producción. En escena la acompaña muy buena banda de cinco músicos y una corista, que tiene al frente de la dirección musical a Willie Lorenzo, dueño de una amplia trayectoria en la producción musical y arreglos de las canciones de “Floricienta”, “Rebelde Way”, “Casi Ángeles” y Bandana.

Una escenografía con varios niveles, un importante despliegue de pantallas led y una pasarela frontal que le permitió a la cantante estar más cerca de la gente formaron parte de este show, que entre los distintos cambios de vestuario presentó vídeos con detalles de la preparación del espectáculo. Pero fue un dúo con Juan Gill Navarro, que se proyectó en las pantallas, el que despertó los gritos ensordecedores del estadio.

En este show, Bertotti trajo al presente las canciones de “Floricienta” como “Por qué”, que apareció con una base electrónica hacia el final; así como “Mi vestido azul”, que se combinó con un toque de cumbia y reguetón. “Veo gente grande a la que mañana le van a doler las rodillas como a mí”, bromeó después la artista.

La interacción con el público tuvo su pico máximo en un set acústico, donde la artista complació los pedidos interpretando temas como “Kikiriki”, tras ver a alguien del público vestido como un pollo; “Te siento” y “Pobres los ricos”. En otros momentos despertó suspiros con canciones como “Un enorme dragón” y “Y así será”.

“Me encanta porque lloran y se ríen al mismo tiempo”, expresó en otro momento del show, en el que tampoco faltaron temas como “Flores amarillas” y “Tic Tac”, que pusieron a cantar y bailar al público. “Una noche espectacular. Yo no me la olvido más”, señaló la cantante con su amplia sonrisa.

Tras subrayar la importancia del amor propio y “relacionarnos con todo el mundo desde el bienestar”, Flor Bertotti cerró el show con una particular versión de la clásica “All you need is love” de los Beatles. La apertura del concierto estuvo a cargo de la cantante paraguaya Lía Love, con canciones pop que encendieron al público.