Navidad, tiempo de cantatas

Tania Ramos, una de nuestras destacadas guitarristas clásicas, es Ing. Química, maestranda en Antropología Social y amante de la Navidad y las músicas navideñas. Ella colecciona cantatas navideñas.

“Desde siempre me gustó la Navidad. Mi abuela me enseñó a poner el pesebre, cuando yo tenía 7 u 8 años. En mi casa preparamos el ambiente siempre, a mí me renueva y me encanta. Yo hago el pesebre y mi mamá (la profesora y abogada Angela Concepción Ramos Marecos falleció en abril de este año) se ocupaba de adornar con luces toda la casa, de hacer el arbolito”, cuenta Tania emocionada.

-¿Cómo empezó tu formación musical navideña?

Participé del coro del Ateneo Paraguayo y después del Coro Cantoría de la Asunción, en ese tiempo cantábamos muchos villancicos. Ensayábamos con el director para conciertos de fin de año. Y, extraoficialmente, es decir, solo los coreutas sin el director, íbamos a las casas a cantar, al hogar de ancianos o a las empresas, también cantábamos recorriendo las calles.

Un año recuerdo que una familia estaba sufriendo mucho porque varios de sus integrantes habían fallecido en un accidente, fuimos a cantar y fue increíble cómo volvieron a sonreír. Es el poder transformador de la música.

Así comenzó la costumbre de escuchar villancicos desde noviembre. Mi hermana -que estuvo estudiando en España- me regaló bastantes CD de villancicos españoles, eso despertó mi interés de conocer los cantos regionales. Tengo de España, Venezuela, Colombia y Argentina.

Pero siendo nacionalista, tengo un orden: mi interés son los villancicos paraguayos, después los latinoamericanos y en tercer lugar del resto del mundo.

-Esos cantos regionales de Navidad reflejan entonces la fe de cada pueblo

Así es. Una grata sorpresa fue conocer la Cantata Navideña, de Alejandro Mayol, que fue un sacerdote argentino.

Me gusta porque utiliza ritmos regionales para ir explicando las diferentes partes de la historia del nacimiento de Jesús y la letra tiene un profundo sentido teológico, ya que presenta con ejemplos sencillos todo lo que significa un Dios hecho hombre, con nuestras mismas necesidades y nuestros mismos problemas.

“Rosado entre pajas sonríe el niñito

Regalo de carne que Dios nos dejó

Y un buey y un burrito contemplan absortos

A un Dios que se duerme después que mamó”

“Y una madre Virgen lo vela en un sueño

Aparta las pajas que puedan pinchar

Conserva tu sangre ser de mis entrañas

Hay tiempos y tiempos, mejor no pensar”

-Tan sencillo como emotivo

Es muy grande el misterio de Dios hecho hombre, y la Navidad encierra todo ese misterio en la sencillez de un niño. Cada vez más me parece increíble cómo toda la historia de la salvación dependía de la voluntad de un ser humano: del sí de la Virgen María.

A veces creemos que por ser la Sagrada Familia, Jesús, María y José lo tenían todo resuelto, pero ellos tuvieron las mismas dificultades que hoy tenemos. También tuvieron que ejercer el discernimiento ante las dudas que se presentaban. Fueron exiliados políticos de Herodes, fueron inmigrantes, vivieron de su trabajo.

-Contanos de otro autor

Este año conocí la música de Carmelo Erdozáin, sacerdote español, músico, que compuso entre otros temas, Camino del Desierto, que hace un paralelo entre la situación de exilio de la Sagrada Familia y la situación actual de tantos exiliados e inmigrantes.

-La música popular cristiana es una gran relatora de la Historia, de la vida

En este mundo hay una lucha invisible y espiritual por nuestras almas, entonces hay músicas que nos acercan a Dios y otras que intentan distraernos. La figura principal de la Navidad es Jesús, el sí de María, la obediencia de José.

En este tiempo deberíamos meditar sobre ese regalo tan grande que es nuestra Salvación, Dios hecho hombre y por eso debemos estar felices.

-¿Viviste alguna experiencia reparadora en esta época?

En la Navidad del 2020 mi mamá estaba muy grave, internada en terapia intensiva por complicaciones debido al covid. Fue una época muy difícil, pero como familia decidimos que igual adornaríamos la casa y celebraríamos la Navidad.

Y recibimos la gracia especial de la paz del corazón a pesar de la situación que estábamos viviendo, la gracia de sobreponernos a nuestra tristeza. Cuento esto porque algunas personas, por circunstancias de la vida, se ponen tristes en Navidad. Les invito a hacer la experiencia de dar gracias por lo que Dios nos da y no quedarnos en la tristeza de lo que nos falta.

-Cuesta abstraernos en diciembre, hay mucho ruido, apuros, compras a como dé lugar, desesperación por cumplir con todo/s

La antinomia de la Navidad es Papá Noel que representa el consumismo de los regalos materiales. A veces nos perdemos en esa confusión en esta época del año. Para muchos, la Navidad se centra en el arbolito, los regalos y Papá Noel y ni se enteran que el protagonista es Jesús.

En este sentido cantar villancicos o ir a conciertos navideños podría ayudarnos a entender el sentido de Nochebuena y Navidad. Cuando Jesús iba a nacer muchos no le dieron posada y tuvo que nacer en un pesebre, así también muchas casas le cierran las puertas hoy por estar distraídos en una navidad consumista.

Propiamente cantatas

Dice nuestra entrevistada, “la cantata es un género vocal con acompañamiento instrumental que, junto al oratorio y la ópera, nace en el período Barroco.

Básicamente es un canto de una o más voces con acompañamiento instrumental en el que alternan relatos o recitativos con partes cantadas y que tiene la particularidad de ser más popular que el oratorio y la ópera, que se enmarcan más dentro de lo que se conoce como música clásica”

-Seguramente hay cantatas latinoamericanas, pero las conocemos poco y nada

Hay varias, de diversos temas, una de las más conocidas es la de Santa María de Iquique, de Luis Advis, enmarcada dentro de la Nueva Canción Chilena o Nuevo Cancionero Latinoamericano.

-¿Qué caracteriza a los villancicos?

El término villancico proviene de villano o habitante de las villas. Era la canción popular de estos habitantes en la época medieval que fue cultivada por poetas y músicos del Renacimiento hasta llegar a las cortes.

En Latinoamérica era cultivado en su forma artística por los músicos de las catedrales y en su forma popular por los campesinos. Por eso sus melodías son sencillas, así como su estructura formal. Los villancicos hubieron de diversos temas, aunque hoy solo se los relacione con los navideños.

-Así como hay cantatas navideñas cantadas por gente no creyente

Las canciones navideñas cuando son lindas terminan siendo cantadas por todos, creyentes y no creyentes. Es la magia de la música

En 1914 durante la Primera Guerra Mundial, británicos y alemanes hicieron una tregua por Navidad, cantaron Noche de Paz entre otros villancicos y hasta terminaron intercambiando cigarrillos, carne enlatada, galletas como regalos.

Es un tiempo de Gracia. Aún el no creyente es tocado en este tiempo por sentimientos de solidaridad, de unidad, de perdón, de amor a la familia. Ejemplo, la canción Más allá, de Gloria Estefan que tuvo un éxito bárbaro.

-¿Cuál es tu manera de escuchar cantatas previas a la Nochebuena? ¿qué nos sugerís?

Las canciones de Navidad las escucho en todo momento, mientras conduzco sobre todo, cuando hago mi pesebre y, con los días, voy poniendo los adornos.

En mi colección en cuanto a intérpretes famosos podría citar al disco de Navidad de Celine Dion y también Andrea Bocelli, Gloria Estefan, pero generalmente los famosos graban repertorios famosos ya cristalizados como Blanca Navidad, Santa Claus is commin’ to town, etc. por eso me inclino más por el que grabó Sembrador en Paraguay; Navidad de Los Tres Sudamericanos es un clásico o Navidad Nuestra, de Ariel Ramírez, Navidad con Mercedes Sosa.

En cuanto a música clásica, el Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach o el Aleluya de Händel me gustan bastante.

Agustín Barrios también compuso Villancico de Navidad al cual un poeta venezolano Víctor Hugo Márquez puso letra y le dedicó al Paraguay en la persona de Luz María Bobadilla en una de sus giras:

“Oh niño Jesús, nacido en Belén

Yo quiero que nazcas guaraní también

Vení a mi portal, que yo te daré

Mi vieja carreta, mi poncho y mi buey”

Nuestra Beata María Felicia de Jesús Sacramentado (Chiquitunga) también compuso villancicos navideños

-Sí que hay material…deberían pasar esta música en negocios e instituciones desde noviembre (así como venden pan dulce)

Sí, deberían fomentarse más las actividades navideñas de conciertos o participar de coros, pesebres vivientes. Además de ayudarnos a entrar en el espíritu navideño es una buena oportunidad para compartir en familia o con amigos. Este año hay varias propuestas de conciertos de villancicos, por lo que leo.

-¿Hay cantatas navideñas paraguayas y en qué se diferencian?

No hay, al menos que yo conozca. Villancicos sí, y lo diferente que tienen es que utilizan nuestros ritmos y describen nuestras costumbres. Dos trocitos de madera, de Maneco Galeano o Navidad del Paraguay, de Mercedes Jané son buenos ejemplos.

El disco de Navidad de Sembrador hizo muy buena recopilación de los autores nacionales como Juan Max Boettner, recopilación de Gómez Perazzo, letras de José Luis Appleyard, entre otros. Florentín Giménez también compuso villancicos de Navidad que todavía deben ser más difundidos.

-Las cantatas y los villancicos suelen relacionarse mucho al público infantil

Hay cantatas como la de Alejandro Mayol que parece para niños, pero a medida que uno analiza la letra se da cuenta del profundo sentido teológico de los versos.

-¿Qué evocan en vos los cantos navideños?

La felicidad que sentía cantando a los pesebres en los diferentes ambientes y, aún hoy, lo feliz que soy cantándole al mío. Desde hace tiempo en mi casa pasamos la Nochebuena rezando alrededor del pesebre y cantando unos villancicos. Regocija el alma, da paz.