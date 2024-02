California Super Star remasteriza primer casete de 1986

El martes 13 de febrero fue el cumpleaños de Catunga Pereira, la histórica guitarrista del grupo California Super Star. La actual conformación recordó a la ya fallecida artista con el lanzamiento de una versión remasterizada de un casete que encontró la baterista Noemí Velázquez del EP “Chica, Chica, Pum” lanzado en 1986. La remasterización estuvo a cargo de Jazmín Santacruz en el estudio Kamikaze Records.

Lea más: “San Cosmos”: así funcionará el primer planetario digital del Paraguay en el MuCi

La versión digital del EP, que cuenta con cuatro canciones originales, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Noemí cuenta que el master original de la grabación ya no lograron encontrar, pero ella tenía un casete cuya cinta fue recuperada por Ovidio Villagra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es el primer casete que pudimoso grabar en 1986 en una época en que costaba tanto, no era tan fácil así como ahora. No era fácil juntar la plata para grabar, había que andar mucho”, comentó la baterista en conversación con ABC.

Asimismo, Velázquez resaltó que en dicha grabación aparecen las vocalistas Ada Paniagua y Gabi Ojeda (ya fallecida), “que en esta época no se las conoce mucho, pero sin embargo en las fotografías donde está toda la banda aparecen ellas; son las fotografías que más conoce la gente que nos conoció antes. En páginas de Facebook, historias, fotos antiguas, siempre recorren estas fotografías”, refirió.

Noemí explicó que en esa conformación también está Mima Galeano, quien era la bajista. “A ella no se la nombra mucho tampoco y falleció el año pasado”. Por todo esto, para ella este re lanzamiento “es una forma de homenajear a las que ya no están, porque no está Catunga, no está Mima, quien es la bajista que estuvo con California desde los inicios, hasta el año 1995. También a Gabi, que hace tiempo falleció”, indicó.

La artista detalló que esta conformación estuvo activa desde al año 1980 hasta 1995. “En los inicios de California sí la vocalista era Reina Basaldúa, quien se retiró en el ‘79 más o menos y volvió en 2015″.

La baterista espera que la gente pueda atesorar este lanzamiento, y con mucha alegría comentó que la canción “Chica Chica Boom Chic”, era una obra que tocaban todo el tiempo “allá por los 80″. Además, anticipó que hay un nuevo proyecto de grabar una nueva versión, “con chicas que son súper músicas”, subrayó sobre la conformación actual.