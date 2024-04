Kilkfest: Keane vuelve a Paraguay para celebrar los 20 años de su disco “Hopes and fears”

Keane vuelve al Paraguay por tercera vez. Será en el Kilkfest el 16 de noviembre en el Jockey Club.

La reconocida banda británica mostró una excelente química con el público paraguayo en sus anteriores presentaciones, en los años 2012 y 2019. De hecho, parte del show de 2019 fue editado en un formato de EP titulado “Live in Asunción”.

Esta vez, su presencia formará parte de la gira para celebrar los 20 años de su disco “Hopes and fears”. En el marco de este aniversario, la banda también lanzará el próximo 10 de mayo una versión remasterizada del álbum que contiene éxitos como “Somewhere Only We Know”, “Everybody’s Changing” y “Bedshaped”

Ese mismo día, la banda tocará en el O2 Arena de Londres como parte de una gira mundial, que ya comenzó en México, seguirá por Europa, el Reino Unidos, Estados Unidos y llegará a Sudamérica hacia finales de año.

Entradas: precios y sectores

La programación completa del festival será anunciada próximamente y la preventa de entradas comenzará este viernes 5 de abril a las 10:00 hasta las 23:59. Será exclusiva para clientes Visa Itaú y los precios y sectores serán: Campo General (G. 180.000), Plateas (G. 332.000), Campo Premium (G. 440.000), Lounge VIP (G. 960.000).

La venta general comenzará el lunes 8 de abril, desde la medianoche, en todos los puntos físicos de Ticketea y en la web www.ticketea.com.py. Los precios en la fase de Preventa 1 serán los siguientes: Campo General (G. 225.000), Plateas (G. 415.000), Campo Premium (G. 550.000) y Lounge VIP (G. 1.200.000).