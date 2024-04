Taylor Swift lanzó su nuevo disco “The Tortured Poets Department”

“The Tortured Poets Department” marca un nuevo capítulo en la carrera de Taylor Swift, consolidándola como una de las artistas más influyentes de su generación. El álbum, compuesto por 16 canciones inéditas, promete ser un viaje musical lleno de sorpresas y momentos inolvidables.

El nuevo álbum de estudio de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, es un disco lleno de emociones y letras profundas que exploran los recovecos más íntimos del corazón humano.

El álbum cuenta con dos colaboraciones estelares: una con el rapero Post Malone y otra con la banda Florence + The Machine.

A continuación, te presentamos la lista completa de canciones junto a su duración, según Spotify:

“The Tortured Poets Department” (4:53)

“My Boy Only Breaks His Favorite Toys” (3:23)

“Down Bad” (4:21)

“So Long, London” (4:22)

“But Daddy I Love Him” (5:40)

“Fresh Out the Slammer” (3:30)

“Florida!!!” (feat. Florence + the Machine) (3:35)

“Guilty as Sin?” (4:14)

“Who’s Afraid of Little Old Me?” (5:34)

“I Can Fix Him (No Really I Can)” (2:36)

“LOML” (4:37)

“I Can Do It With a Broken Heart” (3:38)

“The Smallest Man Who Ever Lived” (4:05)

“The Alchemy” (3:16)