La OSN con invitados nacionales de exportación

Diego Sánchez Haase recibió con alegría la invitación para dirigir nuevamente a la Orquesta Sinfónica Nacional, quien hace 18 años no toma la batuta al frente de esta agrupación, según contó en entrevista con ABC.

El director contó que él hizo de jurado cuando se conformó esta orquesta, convocado por Florentín Giménez, y luego fue el primer director paraguayo invitado para dirigirla en 2006. Después de eso, ya no volvió a pararse en el podio de director, pero para él esta oportunidad de volver “es un gran placer y un honor inmenso, más aún por estar en esta nueva etapa de la orquesta”, indicó.

El villarriqueño tendrá a su cargo un programa compuesto por las obras Concierto de Branderburgo Nº 1, de J. S. Bach; la Sinfonía 38, K. 505, de Mozart, y el Concierto para Guitarra N° 1, Op 99, de Mario Castelnuevo-Tedesco.

“Todo el repertorio se conforma por obras maestras”, mencionó el director. “Hay una curiosidad entre la obra de Bach y Mozart porque las dos tienen una estructura particular. El de Bach es un concierto italiano y tiene cuatro movimientos, y generalmente los italianos tienen tres movimientos, pero Bach agrego un minué al final e hizo que la estructura se equilibrara maravillosamente. Mozart hizo lo contrario, en la sinfonía clásica se tiene cuatro movimientos y él sacó el minué y con eso logró un equilibrio maravilloso también. Todo el programa tiene un equilibrio muy interesante”, refirió.

En cuanto a la oportunidad de dirigir también a José Carlos Cabrera en la obra de Castelnovo-Tedesco, dijo que es un honor al ser él “un gran guitarrista”. Recordó haber compartido ya otros conciertos, como en con la Sinfónica de Argentina, donde hicieron “La Catedral”, de Barrios, con arreglo de José Bragato. En la ocasión, estaba también José Ariel Ramírez, actual director artístico de la OSN.

Rememoró que aquella vez visitaron a Bragato en su casa y él los hizo pasar a su inmensa biblioteca, donde les regaló el arreglo de la obra “Confesión”, que también sonará esta noche como perlita del repertorio.

Música para todos

José Ariel Ramírez conversó también sobre la importancia de este y todos los conciertos que presenta este año la OSN, ya que como institución están comprometidos con “jerarquizar los ciclos internacionales y también a los artistas nacionales”, en el año en que se cumplen 20 años de creación de esta orquesta.

“La OSN está buscando crecer en distintas búsquedas estéticas, en distintos estilos, por eso nos pareció oportuno invitar a Diego Sánchez Haase. Hace 18 años que no dirige la OSN y me pareció curioso que los artistas nacionales no tengan tanto espacio y más si se trata de una orquesta nacional, que debe ser una institución que pueda apadrinar a los artistas nacionales”.

En ese sentido, María Victoria Sosa resaltó que desde el año pasado vienen trabajando en pos de cumplir “la nueva misión de la OSN, como institución madura a sus 20 años, de presentar dos ciclos: el nacional y el internacional, pero en este internacional con la particularidad de que tenemos director e intérprete nacionales pero de exportación”.

Al respecto, José Ariel profundizo en la importancia de invitar a Sánchez Haase, como parte de su búsqueda con la orquesta de “poder adaptarse a los distintos lenguajes”. Asimismo, está expectante por cómo el público recibirá este programa, ya que su objetivo es el de mostrar en un solo programa “los diferentes planteamientos estéticos de los compositores”.

A su vez, Sánchez Haase sumó que “en la época de Bach y Mozart solo se escuchaba música contemporánea, no se escuchaba música antigua, el público se iba para escuchar algo nuevo, y ahora parece que el público quiere ir a escuchar lo que ya conoce. Entonces tenemos la misión de dar a conocer la música nueva, el compositor tiene que ser siempre testigo de su tiempo, por eso admiro la música de José Ariel porque es de vanguardia”.

En esa línea, Sosa reafirmó el compromiso de la OSN, que “es la orquesta más importante del país pero también por eso tenemos una responsabilidad enorme de abarcar todo esto y todo hacerlo a excelencia, pero con las estrategias correctas y los maestros, estamos encaminados”.