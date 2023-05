“No descansarás”: un buen drama de terror, aunque por momentos da sueño

El filme de terror No descansarás no tiene mucho que ofrecer en materia de sustos, aunque ciertamente no por no intentarlo. Pero sus esfuerzos por provocar miedo son bastante torpes, demasiado dependientes de los típicos ruidos fuertes y apariciones predecibles de lo más mediocre del género. Sin embargo, la película se salva por la fuerza de su premisa centrada en un embarazo complicado, generando ansiedad sostenida donde el miedo repentino falla.

La película sigue a Julie (Melissa Barrera), con siete meses de embarazo, quien se mudó hace poco a una nueva casa junto a su esposo Daniel (Guy Burnet). Luego de sufrir una caída, Julie recibe la orden de guardar reposo absoluto en cama durante lo que resta de su embarazo, pero la mujer comienza a experimentar extrañas visiones de personas desconocidas en su casa.

Irónicamente, cuando la película intenta ser un thriller de terror sobrenatural es cuando se vuelve más débil, apelando demasiado a los nunca bien ponderados “jump scares” más de lo necesario y con muy poca creatividad en su implementación, y basando su historia en un misterio que tiene muy poco de novedoso o de atrapante para el género.

La película está en su mejor forma cuando deja de lado sus débiles intentos de asustar y se apoya más en ser un drama con elementos sobrenaturales, extrayendo tensión no de intentos escuálidos de sobresaltar al espectador sino de la forma muy efectiva en que da una sensación de urgencia constante a la situación de Julie y su bebé no nacido. Cuando la amenaza no son los fantasmas sino el efecto que la situación pueda tener en un embarazo de por sí ya complicado.

Lo que no quiere decir que de vez en cuando la película no logre asustar. Por momentos el filme logra estremecer con un terror sutil, más ambicioso que el de un simple ruido fuerte y repentino; un momento en particular que sobresale es una breve escena que involucra a un gato, una pelota y el miedo indescifrable de lo que puede o no puede haber debajo de una cama.

Y aunque el misterio de fondo de la película con el fantasma bien podría haber sido escrito por una inteligencia artificial, la directora Lori Evans Taylor se las arregla para darle a la película un cierre inesperadamente emotivo, gracias no en pequeña medida al trabajo correcto de Melissa Barrera en el papel protagónico.

Aunque se queda lejos de sobresalir, No descansarás tiene sus momentos, los suficientes para justificar dedicarle una hora y media de tiempo.

Calificación: 3/5

