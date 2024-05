Nuevo Reino: ¿El renacimiento de El Planeta de los Simios?

“El Planeta de los Simios: Nuevo Reino” es un renacimiento visualmente impresionante de la franquicia que introduce a los espectadores en un contexto alejado de sus predecesoras, con personajes inéditos, en una línea temporal divergente.

En esta distopía la trama tiene como protagonistas a los miembros de un nuevo clan de simios que viven apaciblemente en este “reino invertido” donde los primates gobiernan y los humanos fueron reducidos a actores secundarios. Pero tanto simios como hombres se debaten entre las mismas dudas: el legado, la corrupción y el poder.

Uno de los principales atractivos de este “Nuevo Reino” - que está a punto de cambiar y tomar un nuevo rumbo- es el despliegue de efectos visuales. De la mano del director Wes Ball, la película nos transporta a un mundo postapocalíptico desolado pero a la vez hermoso, donde cada fotograma presenta un realismo asombroso.

Paisajes devastados por el tiempo y simios recreados con minuciosa precisión se convierten en los protagonistas de esta fiesta visual. El trabajo de efectos visuales es tan genial que en momentos es difícil diferenciar la realidad de la ficción.

Simios más reales que la vida misma

Los simios, en particular, son una obra maestra de la animación. Sus movimientos, expresiones y texturas son tan realistas que nos hacen olvidar que estamos ante criaturas creadas por computadora. Su expresividad nos permite conectar con sus emociones, convirtiéndolos en personajes entrañables y complejos. Además, ver a los simios tan reales produce una profunda empatía, lo que facilita la comprensión de sus miedos, dudas y motivaciones por la supervivencia.

Otro punto destacado en el filme son las actuaciones de Kevin Durand, en su role de Próximus César, y Owen Teague, quien da vida a Noa. Ambos actores colmaron de profundidad a los personajes a tal punto que es difícil de entender quién es el héroe y quién es el villano en este mundo distópico.

Legado y corrupción: el corazón de la historia

Y fundamentalmente, el renacimiento de “El Planeta de los Simios” con esta nueva película se centra en la reflexión sobre el legado y la corrupción, muy marcadas en la historia,

El filme nos muestra cómo incluso los ideales más nobles pueden ser corrompidos por ambiciones egoístas, invitándonos a cuestionar la naturaleza del poder y sus consecuencias.

Como punto negativo, los seguidores fieles de la saga pueden notar la falta de innovación en la historia y quizá una disminución del impacto emocional respecto a capítulos anteriores.

No obstante, la película deja un precedente para futuras entregas donde las nuevas direcciones podrían revitalizar y expandir el universo de la saga.

(Hay quienes extrañamos genuinamente a Caesar...)

“El Planeta de los Simios: Nuevo Reino”

Calificación: 4/5

Título original: Kingdom of the Planet of the Apes

Año: 2024

Duración: 145 minutos

País: Estados Unidos

Dirección: Wes Ball

Guion: Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver, Patrick Aison

Música: John Paesano

Fotografía: Gyula Pados

Compañías productoras:

20th Century Studios

Fox Studios Australia

Oddball Entertainment

Jason T. Reed Productions

Reparto: