Varias estaciones de servicios se quedaron sin nafta en CDE

Varias de esas estaciones de servicios del emblema estatal tuvieron que colgar las mangueras expendedoras y algunos tuvieron que regular la carga hasta G. 100.000. El desabastecimiento se da principalmente en los tres tipos de nafta.

Alfredo Molas, miembro de la Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (APESA), explicó que el emblema estatal tiene problema de stock debido al compromiso de provisión con las instituciones del Estado y la imposibilidad que tiene la flota de transporte de cumplir con la rotación de entregas.

“La gente de Petropar es la que está con escasez, se va su flota y se queda dos a tres días, entonces no cumple el circuito que debía cumplir”, indicó Molas.

Para Molas, si bien no hay fluidez de entrega, el panorama no es muy alarmante considerando que todos los emblemas privados, excepto Petropar, tienen suficiente stock para aguantar toda esta semana. “El viernes llegaron todas las flotas para recargar, no hay que alarmar a la ciudadanía. No hay mangueras colgadas y tenemos promesa que los camioneros liberarían nuevamente el martes”, refirió a la arbitraria “licencia” que otorgaron los camioneros a los asociados de APESA.

En Alto Paraná cientos de camiones permanecen retenidos ilegalmente en los “piquetes” instalados en los puntos estratégicos tales como Hernandarias, Ciudad del Este, Minga Guazú, Puerto Indio y Santa Rita.