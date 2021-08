Pruebas claves “desaparecen” del expediente judicial en caso Naydelin

El 31 de mayo pasado, la psiquiatra Cynthia Lorena Oviedo y el psicólogo Christian Verdún, del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público, se entrevistaron con Limpia Concepción Núñez Goiburú (52).

En la misma semana, el 4 de junio último, los peritos conversaron con Héctor Eduardo Martínez Núñez (26) para la elaboración del dictamen técnico.

Núñez Goiburú y su hijo Martínez Núñez están acusados por la Fiscalía como los supuestos autores del crimen de Naydelin (7). El hecho se produjo el 29 de febrero de 2020 en una zona boscosa del km 26 Monday de Minga Guazú, donde la niña fue quemada viva hasta calcinarse, según la hipótesis fiscal.

Las fiscales Vanesa Candia y Estela Mary Ramírez aseguraron que presentaron al juzgado los dos informes psicológicos y psiquiátricos.

Sin embargo, en la víspera, la jueza Evangelina Villalba, presidenta del Tribunal de Sentencia que juzga el caso, dijo que esas pruebas “no constan en el expediente. Ninguna prueba del Ministerio Público ni de la defensa”.

“Pero no nos pueden decir que no consta en el expediente si nosotros presentamos”, cuestionó la fiscala Candia.

La jueza Villalba prometió que van a buscar los informes extraviados. “La información que me dieron es que no se encontró”, añadió.

“Nos parece grave, señora presidente, que nos diga que no presentamos el informe psicológico, cuando está en el expediente”, insistió Candia.

Los informes psicológicos y psiquiátricos son claves para la decisión del Tribunal de Sentencia. Esas pruebas determinan si los acusados sufren o no algún trastorno mental, ya que en caso positivo no se puede aplicar condena. Esas pericias también se consideran para la aplicación de medidas de seguridad, teniendo en cuenta si los acusados representan o no un peligro a la sociedad.

Las fiscalas dijeron que tienen copias de los informes en el juzgado y que podrían entregarlas para la agregación al expediente si eventualmente no se encuentran los documentos extraviados.

El juzgamiento de los acusados proseguirá este viernes 13 de agosto, con la declaración de testigos.

En la víspera, Juana Elizabeth González, madre de Naydelin, dio un desgarrador testimonio y recriminó a Martínez Núñez, quien confesó el crimen. “¿Por qué no me mataste a mí, por qué a mi bebé?”, dijo ante el Tribunal de Sentencia compuesto por Villalba, Lourdes Morínigo y Óscar Genes.

El crimen tiene un trasfondo sentimental, ya que el acusado Martínez Núñez no aceptaba la ruptura de una relación con la tía de la niña Naydelin. Además, había amenazado con que se vengaría por haber sido denunciado por violencia familiar por su expareja.