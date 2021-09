Presunto autor de crimen en Itakyry hace campaña desde la clandestinidad

Luis Acosta Fonseca es candidato a la intendencia por el Movimiento Itakyry Primero, una alianza entre el PLRA (Partido Liberal) y Tekojoja.

El lunes por la noche mantuvo una discusión con el candidato colorado a la concejalía Carlos Alberto Aguilera, a quien supuestamente asesinó con un disparo de arma de fuego.

La fiscal Olga Patricia Melgarejo, quien investiga el hecho, ordenó la detención tanto Acosta Fonseca y su padre Bernardo Jaoquín Acosta (62), y los imputó por homicidio doloso grave.

Los dos imputados están prófugos desde el martes, pero este miércoles Acosta Fonseca habló en la radio El Mensú, que es manejada por su familia, diciendo que no se entrega a las autoridades porque no tiene garantías.

“La lucha de Luisitio Acosta no se alquila, no se vende, nuestro lema es vencer o morir como paraguayos de bien. A depositar nuestro voto. Por garantía no estoy con ustedes públicamente porque sabemos cómo se maneja nuestra justicia en nuestro país, pero dentro de poco volveremos a estar juntos”, dijo.

Posteriormente afirmó que va a aclarar todo lo sucedido y que se va a poner a disposición de la Justicia.

El crimen ocurrió el pasado lunes en el predio del feria municipal del distrito de Itakyry.

Supuestamente, los imputados irrumpieron violentamente en el lugar cuando Carlos Aguilera y algunos funcionarios del Ministerio de Agricultura estaban acomodando balanceados para pollos que iban a ser entregados a familias de escasos recursos.

Según se denunció, los sospechosos golpearon a Aguilera y Luis Carlos Acosta le disparó con un arma de fuego, hiriéndolo gravemente.

El herido fue llevado al centro de salud local, desde donde fue trasladado hasta un centro asistencial de Ciudad del Este, donde se constató su deceso.