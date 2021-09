Médicos del Alto Paraná “cuelgan las batas” y se unen a huelga nacional

Los galenos se movilizan ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales a sus reclamos por mejores condiciones laborales, que hace referencia a la desigualdad en carga horaria y salarial. En el marco de la huelga organizada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), dirigentes gremiales se reunieron con representantes de los ministerios de Salud, Hacienda y Trabajo en Asunción.

A fin de acompañar a sus colegas, un grupo de médicos del Alto Paraná viajó hasta la capital para participar de la concentración central frente a las sedes ministeriales. En tanto, en el décimo departamento los trabajadores del blanco acompañan la medida con la paralización de los servicios. Solo se garantizan atención en urgencias y UTI.

Se adhieren a la causa el Hospital Regional de Ciudad del Este, los hospitales distritales de Presidente Franco, Minga Guazú, Hernandarias y Santa Rita, además de los centros de salud y Unidades de Salud de la Familia (USF) de los municipios del interior.

En un comunicado, los médicos de Santa Rita lamentan que se vean obligados a salir de los centros asistenciales, ya que el gobierno sigue demostrando que la salud no es prioridad para el país. “El Ministerio de Salud ha alegado siempre que no existe dinero suficiente para reivindicar las injusticias hacia el gremio médico, pero se ha demostrado que para todo lo no esencial si existe y en cantidades insultantes”, dice la nota.

Los galenos piden a la ciudadanía la comprensión ante la situación y el acompañamiento a sus reclamos. En la reunión de esta mañana no se concretó ningún acuerdo, por lo que la huelga prosigue.