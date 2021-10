Hallan cadáver que flotaba en río Paraná

Según los datos, el cadáver flotaba en el barrio San Miguel-Villa Baja de este municipio y fue encontrado por los militares que realizaban patrullaje fluvial por la zona. El cuerpo fue trasladado hasta la costa del río Paraná para el procedimiento de rigor.

Hallan cuerpo de niño desaparecido en el río Paraná

Hasta el momento la víctima no pudo ser identificada teniendo en cuenta que no portaba documento de identidad. Los intervinientes aseguran que no hubo denuncia de desaparición en la zona en los últimos días.

El cuerpo corresponde a un hombre de contextura física robusta, estatura mediana y cutis blanco, refiere el informe de la comisaría 6ª. A simple vista no presenta heridas, pero fue trasladado a la funeraria Núñez para ser inspeccionado por el forense del Ministerio Público, Aníbal Duarte.

La investigación del caso quedó a cargo de la agente fiscal de turno, Liliana Denice Duarte.