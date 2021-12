Anuncian que harán respetar ordenanza sobre gasolineras en CDE

En una conferencia de prensa brindada este lunes en la Junta Municipal, el intendente Prieto Vallejos sostuvo que su administración apuntará a cuidar el medio ambiente. En ese sentido, pidió a los empresarios no construir gasolineras en la ciudad antes de contar con la aprobación de la Municipalidad.

“Miguel Prieto, los concejales y los directores no queremos su dinero (coima). Estamos a favor de la inversión privada porque genera progreso y empleo. Si no tiene el visto bueno de la Dirección de Gestión Ambiental, el proyecto de surtidor no será aprobado”, recalcó Prieto Vallejos, que estaba en compañía del director general, Daniel Pereira Mujica, y el concejal Pedro Acuña.

Según el jefe comunal, el centro y zonas aledañas están minados de gasolineras y los nuevos surtidores serían habilitados en otros sectores de la ciudad.

Cambio de ordenanza

En el anterior período 2015-2021, decenas de estaciones de servicios fueron habilitadas por la Municipalidad, luego de que los concejales hayan reducido la distancia mínima de 1.000 a 300 metros. Sobre la avenida Perú esquina Fortín Toledo incluso hay dos gasolineras separadas por una calle.

Prieto Vallejos reconoció que cedió a los pedidos de los concejales del mandato pasado para habilitar los surtidores cercanos, en aras de mantener una coalición aliada en la Junta Municipal. A días de culminar el período 2015-2021, los ediles habían establecido nuevamente 1.000 metros como distancia mínima entre las gasolineras.

Sin embargo, la administración municipal cuenta en este período con una mayoría propia en la Legislatura distrital. “Hoy tenemos la fuerza para hacer bien las cosas”, remarcó el intendente esteño.

La directora de Gestión Ambiental, Karen González, mencionó que se revisará la habilitación de los surtidores del período 2015-2021 y advirtió que algunas gasolineras son pasibles de cancelación de la licencia municipal.

La concejala Alison Anisimoff (Movimiento Conciencia Democrática CDE) dijo que con la medida se pretende dar seguridad a los empresarios del sector combustible que están preocupados por la habilitación indiscriminada de estaciones de servicios.