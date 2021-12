Maquila cierra el año con 115 industrias y unos 7.000 empleos en Alto Paraná

El Alto Paraná concentra el 50% de las empresas maquiladoras a nivel país, representando una inversión de US$ 312,7 millones. El reporte más reciente del Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME) a octubre del 2021 refiere que 6.376 trabajadores están registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y que la proyección es superar los 7.000 empleados a fin de año.

El abogado Aldo Benítez, miembro del directorio de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay y vicepresidente de la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este y Alto Paraná, indicó que augura un 2022 positivo para el sector; y que a pesar de que este fue un año difícil no hubo números negativos y que cierran el 2021 con US$ 900 millones en exportación (a nivel nacional), US$ 100 millones más de lo que esperaban.

Refirió a diferencia de las demás empresas, la fuerza laboral de las maquiladoras se declara al IPS sobre salarios reales, ya que les interesa demostrar al Gobierno que generan el Valor Agregado Nacional (VAN).

“Cuanto más demuestro que pago salarios en Paraguay, o sea que tengo el VAN, más chances tengo de llegar al certificado de origen según el Tratado del Mercosur, que exige un porcentaje del VAN, entonces a mí como maquiladora me interesa que el Gobierno sepa por documentos que yo pago salarios reales”, explicó.

Agregó que aportan un dinamismo interesante a la economía de la región, a través de los empleos que generan. Haciendo un cálculo redondo, expuso que 6.400 trabajadores, que ganan salarios mínimos, estimativamente G. 2.300.000, se traducen en una inyección de G. 14.720 millones al mes en el Alto Paraná.

“Este es el dinero que está entrando a la economía local, multipliquemos esto por trece con aguinaldo incluido, ahí ya son G. 191.360 millones solo en Alto Paraná, estos son números como mínimo, porque acá tenemos funcionarios que ganan G. 7 millones, o sea que los números son mucho más altos”, dijo.

Empleos directos e indirectos

Enfatizó en que se habla de empleos directos y que de forma indirecta se están generando otras fuentes de ingreso para asistir la demanda de estas 6.400 personas que cuentan con salarios fijos todos los meses. Añadió que a partir de ahí se produce una pirámide de beneficios porque hay un incremento de exponencial de la economía regional.

“Esto permite que hoy se pueda hablar de una nueva rueda económica que se llama industria de maquila y que está sosteniendo en sus hombros gran parte de la economía del Alto Paraná”.

Las maquilas están asentadas en Ciudad del Este, Hernandarias y Minga Guazú, siendo los rubros prioritarios el área textil, plásticos y las electrointensivas. El principal destino de las exportaciones sigue siendo el Brasil con casi el 76% a nivel nacional, mientras que en lo regional no varía mucho ese porcentaje.

Infraestructura

En lo que se refiere a la infraestructura vial, Benítez mencionó que aún hay falencias, pero es algo que se debe ir mejorando gradualmente. Celebró la ejecución de las obras complementarias al segundo puente en zonas que pueden ser consideradas como áreas industriales como es el caso de Los Cedrales que tiene mucho potencial. “Estas obras podrían expandir más la maquila hacia otras ciudades”.

En cuanto a la energía eléctrica, sostuvo que se mejoró muchísimo la celeridad a la hora de responder cuando se produce un corte en el suministro y que la ANDE tiene georreferenciadas a estas 115 industrias. No se puede desmerecer un repunte en inversión en la infraestructura y una mayor apertura al diálogo, al asumir una especie de alianza público-privada.

En ese sentido, la ANDE tiene un programa de reembolso de inversiones en el sistema de distribución de energía eléctrica. “Si yo como industria me instalo en una zona donde no hay distribución de energía de media tensión puedo bancar, entre comillas, esa inversión y la ANDE me reembolsa con descuentos mensuales en las facturaciones en los próximos 24 meses lo que yo invertí. Nosotros ya hicimos eso en más de una ocasión y funciona muy bien”, contó.

Posibilidad de más inversiones

El asesor expuso que la posibilidad de continuar con los regímenes especiales hasta el 2030, aprobada por el Mercosur, asegura los empleos y propicia la llegada de industriales al Paraguay, ya que tienen un plazo razonable para el retorno de la inversión. En el 2020 se habían probado 25 proyectos de maquila en el país, cifra que se redujo a 17 este año. Ante esta situación las expectativas son muy altas.

A esto se suman los cursos de capacitación que buscan calificar la mano de obra ante demandas de llenar las vacancias. La Cámara de Empresarios, a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), desarrolló varios cursos técnicos como reparación de máquinas industriales, operador de calderas industriales inteligentes, elevadores de montacargas, entre otros.

Legislación obsoleta

Por otra parte, Benítez añadió que la legislación actual no se adapta a la realidad, a pesar de que hoy ya se puede hablar de un Alto Paraná industrial.

Ejemplificó que las Aduanas de la capital son las únicas habilitadas para la importación de materia prima controlada para la producción de determinados rubros, lo que hace que ciertas cargas que ingresan al país, deben ser llevadas necesariamente hasta Asunción para su despacho. De allí nuevamente debe volver a su planta.

“La ley debe adecuarse a los nuevos tiempos y debe permitirse que ante esta nueva realidad los procesos de importación de este tipo de materia prima sean controlados en los departamentos donde están ingresando. Nadie pide que no se hagan los controles, lo que queremos que sean inteligentes y que se eviten costos ocultos”.

Aseguró que esta situación afecta a varias de las empresas instaladas en la región y que ya plantearon el problema al Ministerio de Industria y Comercio, a fin de propiciar modificaciones legislativas para así optimizar los procesos.