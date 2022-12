Turista brasileña denuncia estafa en comercio de Ciudad del Este

El hecho ocurrió en el interior de un local comercial denominado “Só Atacado”, situado en el interior del shopping Center Hwu, sobre la calle Adrián Jara de esta capital departamental, según la denuncia radicada en la Policía Turística.

La afectada identificada como Cassia Raphaela Faría Neves Moura (32 años), procedente de la ciudad de Sao Paulo, comentó que ayer lunes ingresó al local comercial mencionado con la intención de adquirir una caja de sonido de la marca Alexa X.

En el establecimiento comercial fue atendido por una vendedora quien le convenció comprar dos unidades de caja de sonido, un celular de la marca Samsung A13 y un receptor, por un valor de 4.200 reales.

Pactaron el pago a través de giro de dinero a través del sistema brasileño Pix, a nombre de Hotel Acores. Sin embargo, tras concretar la transacción, la vendedora supuestamente le mencionó que los productos que acababa de adquirir estaban en falta.

Finalmente, le dijeron que lleve otros productos y al no acceder le prometieron que le entregarían las mercaderías solicitadas en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, pero no cumplieron. Luego, el brasileño retornó al país y al no conseguir la devolución de su dinero, denunció la estafa en el Departamento de Seguridad Turística.